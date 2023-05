La casa dei fantasmi è il reboot del celebre film Disney Haunted Mansion, che è prodotto da Guillermo del Toro ed è destinato per il cinema: scopriamo insieme il nuovo trailer italiano

La casa dei fantasmi è il nuovo film reboot del celebre titolo del 2003 Disney Haunted Mansion, ed è diretto da Guillermo del Toro con un cast davvero eccezionale. Il film è destinato per il cinema, nonostante Disney stia puntando molto per titoli destinati allo streaming sulla piattaforma Disney Plus e uscirà nelle sale il 28 luglio 2023. Scopriamo insime un nuovo trailer in italiano che ci fa entrare nel vivo del film.

La casa dei fantasmi: ecco il nuovo trailer italiano

Un cast eccezionale per questo reboot che è comunque prodotto da un regista premio Oscar, quindi si presenta come molto ambizioso e vede Rosario Dawson, Chase Dillon, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis e Jared Leto che sarà il Fantasma della cappelliera. Il regista del film è invece Justin Simien che intende con questo film attirare anche un nuovo pubblico, non solo quello più solido del film originale, che ha come protagonista Eddie Murphy. Il film oltretutto è ispirato, come lo era quello del 2003 ad una grande attrazione a Disneyland, che si chiama proprio Haunted Mansion, di cui il regista è grande fan e che da tanti anni fa divertire e al tempo stesso spaventare. E così anche questo film, avrà l’obiettivo di fare ridere all’interno di un’avventura spaventosa. Ottime le premesse per questo film, che non vediamo l’ora di vedere al cinema in un periodo dell’anno che è perfetto, essendo luglio dove già tantissime famiglie si recano nei parchi divertimento e in particolare a Disneyland.

