Il gruppo LEGO porta i fan in fondo al mar

Il Gruppo LEGO rivela 3 nuovi set ispirati all’attesissimo film Disney “La Sirenetta”, che uscirà al cinema il 24 maggio 2023

Gli appassionati del mondo Disney possono avventurarsi nel meraviglioso mondo della principessa Ariel grazie a questi fantastici modelli, in grado di far vivere appassionate esperienze di gioco, in compagnia dei protagonisti dell’iconico film. Tutti hanno sognato almeno una volta di immergersi nel regno di Tritone, e da oggi è possibile! Non importa l’età, il Gruppo LEGO ha pensato a tutti!

Libro delle storie della Sirenetta

Pensato per i piccoli fan di Ariel dai 5 anni in su. All’interno di questo fantastico set si trovano due ambientazioni sottomarine ispirate al film, che possono poi essere richiuse come se fosse un libro e portate con sé ovunque lo si voglia.

La prima area è composta dalla grotta di Ariel, luogo in cui la Sirenetta custodisce tutti i tesori terrestri (anch’essi presenti nel set) e comprende le minidoll dei compagni di avventura Ariel, Principe Eric, Ursula e Sebastian. L’altra area incantata è il misterioso covo di Ursula, dove la strega del mare realizza le sue magiche pozioni!

Scrigno di Ariel

Pensato per i fan e le fan della Sirenetta dai 5 anni in su. I piccoli costruttori possono giocare con questo set componendo il proprio scrigno del tesoro, decorandolo e riempendo di ricordi i due cassetti segreti: sono presenti, infatti, magici oggetti come un candeliere, dei gioielli e perfino una statua!

È inoltre possibile, inserendo la chiave nella serratura, far girare Ariel, Flounder e Sebastian, le cui minifigure sono presenti all’interno del set, proprio come in un carillon.

La conchiglia reale della Sirenetta

Pensato anche agli appassionati più grandi proponendo LEGO La conchiglia reale della Sirenetta (43225), ispirato ai momenti più memorabili del film.

Questo meraviglioso set da gioco e da esposizione è ricchissimo di dettagli e presenta riferimenti ad alcune delle ambientazioni caratteristiche de La Sirenetta, come la roccia del trono, la grotta di Ariel e il covo di Ursula. Inoltre, il set include le 7 minifigure dei personaggi di Ariel, Ursula, Re Tritone, Sebasti an, Flounder e le sorelle della Sirenetta (Indira e Karina).

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi set LEGO dedicati alla Sirenetta?