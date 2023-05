Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono le prime aggiunte al catalogo di Disney Plus di questo maggio 2023: aprile ci ha lasciati con l’ottimo Peter Pan & Wendy, che cosa ci aspetta nei giorni a venire?

Ed eccoci qua, come ad ogni inizio mese, per i primi arrivi nel catalogo di film e serie TV di Disney Plus, che si va indiscutibilmente ampliando non solo di produzioni proprie ed originali, ma anche di terze parti davvero molto interessanti. Il mese di aprile ci aveva lasciati, giorno 28, con l’arrivo dell’ottimo Peter Pan & Wendy, rivisitazione del classico Disney in chiave moderna e più umanizzata di cui vi abbiamo ampiamente parlato in questa recensione dedicata. E quali sono dunque le nuove uscite in arrivo su Disney Plus a Maggio 2023? Vediamole insieme nei prossimi paragrafi!

Ed Sheeran – Oltre La Musica | Disney Plus: i primi arrivi di Maggio 2023!

In questa docuserie con Ed Sheeran e Cherry Seaborn, il cantante si racconta in modo crudo e sincero, senza nessun filtro e nessuna farsa. La serie è già disponibile su Disney Plus ed è composta di quattro episodi da 30 minuti ciascuno. La consigliamo decisamente ai fan del cantautore e anche a tutti coloro che sono anche solo curiosi di conoscerlo un po’ meglio.

A Small Light | Disney Plus: i primi arrivi di Maggio 2023!

Miniserie drammatica e storica composta da 8 episodi e creata da Joan Rater e Tony Phelan, A Small Light conta, nel cast, attori come Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar, Billie Boullet, Ashley Brooke e Liev Schreiber. La sinossi, così come raccontata da Disney Plus, è la seguente:

Basato su una storia vera, A Small Light segue Miep gies, una giovane e spensierata segretaria che nascose Otto Frank e la sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Per quasi due anni, Miep e suo marito Jan protessero i Frank e altre persone, mentre lei svolgeva un lavoro quotidiano, manteneva intatto il suo matrimonio e si assumeva più responsabilità di quanto si possa immaginare. Milioni di persone conoscono il diario di Anna Frank e la vita della sua famiglia nell’Alloggio segreto, ma A Small Light è la storia meno conosciuta di come una normale segretaria abbia dimostrato un coraggio straordinario durante uno dei momenti più bui della storia.

Psy Summer Swag 2022 | Disney Plus: i primi arrivi di Maggio 2023!

Breve giro di boa e si ritorna nel mondo della musica con Psy Summer Swag 2022, una raccolta dei concerti estivi dell’artista coreano creato da P NATION. Un vero e proprio megaconcerto lungo un’ora e mezza in cui potremo riascoltare i grandi successi del cantante, da Gangnam Style a That That. Un concerto che ha riacceso un pubblico di 250000 persone dopo la pandemia di Coronavirus!

Sam: Una vita da Sassone | Disney Plus: i primi arrivi di Maggio 2023!

Questo mese si va a ritmo di serie storico-drammatiche alternandosi alle musicali su Disney Plus. In questo caso, troviamo anche Sam: Una vita da Sassone, biografia creata da Tyron Ricketts, Christoph Silber e Jorg Winger con protagonisti Malick Bauer, Luise von Finckh, Svenja Jung, Tyron Ricketts, Ivy Quainoo e Thorsten Merten. La sinossi, così come raccontata da Disney Plus, è la seguente:

Basata sulla storia vera dell’ascesa e della caduta di Sam Meffire nella Germania dell’Est, questa miniserie segue la disperata ricerca di Sam di un luogo che possa chiamare casa, mentre lotta per ottenere riconoscimento e giustizia. Sam passa dall’essere il primo poliziotto nero della DDR a una celebrità mediatica e infine a un criminale negli anni feroci che seguono la riunificazione tedesca.

E questo è tutto (per ora)!

Queste erano dunque tutte le aggiunte al catalogo di film e serie TV di Disney Plus per questa prima parte di maggio 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate e che cosa guarderete qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.