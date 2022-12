John Wick 4: ecco il poster ufficiale del film

Gettiamo un primo sguardo a John Wick 4, che si presenta con il poster ufficiale in vista della sua uscita nel marzo 2023

Arriverà il 24 marzo 2023 il quarto, attesissimo, capitolo di John Wick, la saga con Keanu Reeves che oggi, in attesa di nuove immagini ufficiali dal set, si mostra col poster ufficiale. Manca ancora moltissimo all’uscita del film, ma l’hype è già alle stelle e i fan non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli sulla pellicola. Il poster offre un primo piano di Keanu Reeves, uno scatto iconico per i fan della saga che incendia ancora di più le aspettative per il quarto capitolo di John Wick.

John Wick 4: trama e cast

Come abbiamo detto, manca ancora tanto all’uscita del quarto film della saga di John Wick e quindi non sono ancora tantissimi i dettagli noti. Ovviamente torna il protagonista Keanu Reeves, che sarà affiancato da Laurence Fishburne e Ian McShane, pronti a tornare nei loro ruoli di King Bovery e Winston. Ritorno anche per Lance Riddick nei panni del concerne dell’Hotel Continental Lance Riddick. Al loro fianco ci saranno altre star come Bill Skarsgård, Clancy Brown, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Natalia Tena.

Pochissimi dettagli, invece, sulla trama del film che arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo capitolo. Questa pellicola ha vissuto qualche ritardo dovuto, inutile sottolinearlo, alla pandemia, ma finalmente, dopo una serie di rinvii, arriverà il 24 marzo 2023. Si sa pochissimo della trama, ma si ripartirà dalla fine del terzo episodio, con l’attesissimo ritorno di Keanu Reeves a uno dei suoi personaggi più amati.

Non solo John Wick 4 nel futuro della saga, perché il franchise è destinato ad allargarsi con molti altri progetti. Tra questi c’è lo spin-off Ballerina, che vede Ana de Armas nel ruolo della protagonista e il ritorno anche di Keanu Reeves. L’attore non sarà invece in The Continental, la serie tv che farà da prequel all’intera saga.

