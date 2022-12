Halo Infinite: il director del multiplayer ha lasciato 343 Industries

Tom French, direttore creativo del multiplayer di Halo Infinite che ha lavorato al franchise per oltre 11 anni, ha abbondonato 343 Industries. French ha annunciato la notizia su Twitter, affermando di essere in partenza per “nuove avventure” ma di essere molto orgoglioso del tempo trascorso al fianco di Master Chief. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

“Dopo oltre 11 anni e mezzo di Halo, oggi indosso per l’ultima volta la mia armatura Spartan per andare verso nuove avventure”, ha detto French. “È stato un enorme onore aver fatto parte di un franchise videoludico che ho amato così tanto come giocatore e ammirato così tanto come sviluppatore. Non potrei essere più orgoglioso del tempo trascorso presso 343 Industries“.

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj

— Tom French (@pardontomfrench) December 2, 2022