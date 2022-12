La classifica dei migliori film di sempre per Sight & Sound

La rivista specializzata Sight & Sound ha fornito il suo aggiornamento decennale della classifica dei migliori film di sempre

Sapete qual è il miglior film di sempre secondo i registi e i critici cinematografici? Ci pensa Sight & Sound a fornirvi la risposta. La rivista è infatti un punto di riferimento in tal senso, un magazine britannico nato nel 1932 che ogni dieci anni chiede a regista e critici di stilare una classifica dei migliori film di sempre. Le liste compilate sono due, una dal punto di vista dei critici e l’altra dei registi.

Oggi, a 90 anni dalla fondazione della rivista, è arrivato puntualissimo l’aggiornamento decennale, che vede piazzarsi al primo posto della classifica dei critici il film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, pellicola del 1975 realizzata dalla regista belga Chantal Akerman. Questo film è considerato uno dei primi capolavori realizzati da una regista donna nella storia del cinema e racconta tre giorni della vita di una casalinga che vive con il figlio e si prostituisce occasionalmente. Eccezionalmente lungo, 225 minuti di durata, Jeanne Dielman prima di oggi aveva raggiunto al massimo il trentunesimo posto di questa classifica e ora, con un bel balzo in avanti, si piazza davanti a tutti.

Dietro al capolavoro belga si sono piazzate due pietre miliari della storia del cinema come Vertigo di Hitchcock e Quarto Poter di Orson Welles. Questa la top ten dei migliori film di sempre stilata dai critici:

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles di Chantal Akerman

Vertigo di Alfred Hitchcock

Citizen Kane (Quarto potere) di Orson Welles

Tokyo Story di Yasujirō Ozu

In the Mood for Love di Wong Kar Wai

2001 A Space Odyssey di Stanley Kubrick

Beau travail di Claire Denis

Mulholland Dr. di David Lynch

Man with a Movie Camera di Dziga Vertov

Singin’ in the Rain di Gene Kelly e Stanley Donen

Sight & Sound: la classifica dei registi

Diversa la classifica stilata dai registi, anche si vi troviamo alcune similarità con quella dei critici. Al primo posto c’è il capolavoro di Stanley Kubrick 2001: A Space Odissey, che nella classifica dei critici si è piazzato al sesto posto. L’unica pellicola capace di ottenere il podio in entrambe le liste è Quarto potere, capace qui di piazzarsi secondo, mentre al terzo c’è il Padrino, non premiato dai critici. Gli altri film presenti in entrambe le liste sono Tokyo Story, Jeanne Dielman e Vertigo, il resto dei film invece appare nella classifica dei registi e non in quella dei critici.

Ecco la top ten della classifica stilata dai registi per Sight & Sound:

2001: A Space Odyssey di Stanley Kubrick

Citizen Kane di Orson Welles

The Godfather (Il Padrino) di Francis Ford Coppola

Tokyo Story di Yasujirō Ozu

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles di Chantal Akerman

Vertigo di Alfred Hitchcock

8½ di Federico Fellini

Mirror di Andrei Tarkovsky

Persona di Ingmar Bergman

In the Mood for Love di Wong Kar Wai

