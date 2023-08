La durata di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente

È stata svelata la durata del prequel di Francis Lawrence Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, nelle sale a novembre

Francis Lawrence è tornato al franchise Hunger Games per dirigerne il prequel, La ballata dell’usignolo e del serpente, di cui è stata rivelata la durata. La pellicola appartenente alla saga che ha reso Jennifer Lawrence una star a livello mondiale sarà al cinema negli Stati Uniti a partire dal 17 novembre (in Italia dovrebbe debuttare sempre a novembre, in una data ancora da definirsi) e, da quanto emerso nelle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, dovrebbe essere il progetto il più lungo dell’intero franchise.

Stando infatti a quanto riportato da World of Reel e da The Movie DB, Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente dovrebbe durare circa 2h e 45 minuti, quindi decisamente di più rispetto agli altri capitoli del franchise, che si aggiravano intorno alle due ore. Al momento, però, Lionsgate, casa di distribuzione del progetto, non ha ancora confermato ufficialmente la notizia.

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente – la durata e il trailer

La maggior durata della pellicola potrebbe attribuirsi alla complessità della trama, che racconterà dell’ascesa al potere di Coriolanus Snow (Donald Sutherland nella saga originale), come si può capire anche dalla sinossi ufficiale:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

A vestire i panni del giovane Snow è Tom Blyth (al suo primo ruolo da protagonista) mentre a prestare corpo e voce a Lucy Grey troviamo Rachel Zegler, giovane star lanciata da West Side Story di Steven Spielberg ed apparsa di recente in Shazam! Furia degli Dei. Completano poi il cast Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Hunter Schafer. Alla regia troviamo invece Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa degli ultimi tre capitoli della saga originale.

