Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente è il titolo del prequel della celebre saga, di cui è disponibile il trailer e il poster ufficiale: scopriamoli insieme

Hunger Games: Ballata dell’Usignolo del sel Serpente è il titolo del prequel di Hunger Games, la trilogia che ha visto come protagonista una giovane Jennifer Lawrence ai suoi esordi al cinema. Per saperne di più di questo prequel, al CinemaCon di Las Vegas è stato rilasciato finalmente il trailer ufficiale e anche il poster che presenta i nuovi protagonisti e la tanto amata Arena.

Hunger Games: rilasciato il trailer del prequel

Il prequel è ambientato 64 anni prima dai fatti del primo film della trilogia, in cui protagonista è Coriolanus Snow che prima di diventare il presidente tiranno di Panem è un giovane diciottenne ultima speranza per il suo lignaggio di famiglia in via di estinzione. Viene assegnato come mentore di Lucy Grey Baird, tributo del Distretto 12 e i due inizieranno insieme una corsa contro il tempo per la sopravvivenza. In questo trailer possiamo anche vedere chi sono tutti gli interpreti dei vari personaggi e alcuni sono molto noti come Viola Davis che è la dottoress Gaul, interessata principalmente all’esperimento dell’Arena e anche Peter Dinklage, noto per aver recitato in Game of Thrones che qui è Casca Highbottom, inventore degli Hunger Games. I due protagonisti, sono invece Tom Blyth e Rachel Zegler.

Hunger Games: rilasciato il trailer del prequel | si ritorna nell’arena

Il trailer promette bene, perché sembra molto fedele al romanzo originale e presenta anche una nuova versione dei combattimenti nell’arena, meno di impatto rispetto a quello della trilogia, ma più sperimentale che sicuramente aumenta la curiosità. Come suggerisce il poster ufficiale, l’uscita del film è prevista il 17 novembre 2023 e possiamo dire che non vediamo l’ora di poterlo vedere al cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.