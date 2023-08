Dragon Ball Z: Kakarot, disponibile il DLC 5!

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato che è disponibile già da oggi il DLC 5 di Dragon Ball Z: Kakarot, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Settembre sarà indiscutibilmente un mese ancora più caldo di agosto, sicuramente in termini di uscite videoludiche. Starfield, Lies of P e NBA 2K24 sono i primi che ci vengono in mente, quindi stiamo minuziosamente selezionando i modi in cui dividere il portafoglio. Se proprio non riuscite ad aspettare, però, c’è anche un titolo di Bandai Namco che si è ufficialmente aggiornato recentemente: parliamo di Dragon Ball Z Kakarot, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione della versione per Nintendo Switch.

Dragon Ball Z: Kakarot, ecco il DLC 5!

Bandai Namco ha infatti annunciato che da oggi è disponibile il nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, che ne espande la storia offrendo ai giocatori la possibilità di vivere una trama proveniente direttamente dall’adolescenza di Goku. Ambientato durante il 23° Torneo Mondiale, a cui è dedicato l’ultimo episodio dell’anime di Dragon Ball, il DLC inviterà i giocatori nell’arena per un’intensa competizione con una serie di combattimenti epici che richiameranno l’opera originale.

Ma visto che la storia è ambientata prima degli eventi di Dragon Ball Z, nell’arena ogni abilità dei personaggi rispecchierà la trama del manga: i giocatori saranno limitati nell’utilizzo del ki e non potranno volare durante i combattimenti! Per vincere il Torneo Mondiale dovranno quindi sfruttare al massimo tutte le proprie abilità e il proprio ingegno. Mentre saranno impegnati nei combattimenti principali nell’arena, i giocatori potranno anche esplorarne i dintorni, scoprire nuove missioni secondarie e sbloccare altri contenuti esclusivi del gioco.

E questo è quanto, il DLC 5 di Dragon Ball Z: Kakarot è ora disponibile su tutte le piattaforme. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!