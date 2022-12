Com’è stato lavorare con Steven Spielberg?

Nell’articolo di oggi vi proponiamo com’e stato lavorare con Steven Spielberg per le due bravissime attrici Laura Dern e Michelle Williams

Ma com’è davvero lavorare con un mito del cinema come Steven Spielberg? Quali sono i segreti per far ammirare al regista la propria performance? Com’è il dietro le quinte? Ci sono mai dissidi?

Credo che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita questa domanda. Com’è per gli attori lavorare con un grande come Steven Spielberg, che di cinema, ovviamente, ne sa qualcosa. A rispondere alle nostre curiosità ci ha pensato questa volta Vanity Fair, in una doppia intervista che vede come protagoniste Michelle Williams e Laura Dern.

Le due hanno messo a confronto ricordi ed esperienze in un dialogo che è tutto da pelle d’oca!

Steven Spielberg

Chi non l’ha mai sentito nominare? Ovviamente nessuno! Il regista di pietre miliari per il cinema e di autentici cult per bambini ed adolescenti di tutto il mondo è tornato a conquistare le sale cinematografiche con The Fabelmans.

La pellicola è un racconto autobiografico dell’infanzia e della genesi del suo amore smisurato nei confronti del cinema. I genitori di Spielberg sono interpretati da due degli attori più noti nel panorama hollywoodiano: Michelle Williams e Paul Dano.

Ed è proprio la Williams che non ha mai fatto mistero di apprezzare particolarmente il suo ruolo, dando vita ad un personaggio emotivo e sorprendente, che ha fatto di tutto per sostenere il figlio nelle sue scelte, compresa la più difficile di tutte: fare il grande cinema americano.

Grazie a Vanity Fair, l’attrice ha potuto confrontare la sua esperienza lavorativa in un film di Spielberg con quella di Laura Dern, altra celeberrima interprete. Ricordiamo infatti che la Dern ha prestato il volto a Ellie Sattler, in alcuni capitoli del franchise Jurassic Park.

Michelle Williams e Laura Dern a confronto in film di Steven Spielberg

Durante un incontro organizzato dalla nota rivista Variety, Michelle Williams e Laura Dern si sono dunque scambiate opinioni e confidenze, mettendo a confronto le proprie esperienze sui set di Steven Spielberg. Dern, in particolare, ha chiesto alla collega cosa abbia significato per lei interpretare Mizi, la madre del regista:

Ho così tante domande su The Fabelmans e voglio sentire da te com’è stato, non solo lavorare con Steven Spielberg, che entrambe amiamo tanto, ma interpretare sua madre, Mizi. Ho avuto il privilegio di conoscerla ed era una persona così incredibile.

La Williams è passata dunque a raccontare come ha ottenuto il ruolo di Mizi. Ha precisato, inoltre, che non ha voluto omettere nessun passaggio della vita della madre di Spielberg, mostrando le ombre e i momenti difficili che ha dovuto subire:

Quando abbiamo parlato su Zoom, per la prima volta, non sapevo perché volesse me. Mi ha spiegato la storia della sua vita, chi era sua madre, cosa significava per lui. E poi mi sono resa conto di quello che mi stava chiedendo. Ho detto: “Se ho capito bene vuoi che interpreti tua madre?” E lui: “Oh, sì. Questo è esattamente quello che sto chiedendo”. Ho accettato. Ho lavorato tutta la vita per sentirmi in grado di dire di sì ed essere pronta e capace (…) È una situazione così delicata perché raccontando la storia in modo veritiero non vuoi esporre questa persona al giudizio degli altri. Io quando ho letto la sceneggiatura, non l’ho mai giudicata.

Laura Dern, a quel punto, dopo aver ascoltato la risposta della collega, si è trascinata a ricordare che cosa ha significato per lei lavorare con Spielberg in un film così eccezionale e all’avanguardia come Jurassic Park:

Lavorare con Steven in Jurassic Park è stato straordinario; all’epoca stava sperimentando con ILM, che era una nuova tecnologia, e c’era così tanto da supervisionare e scoprire. Eppure non c’è mai stato un momento in cui non fosse stupito da qualcosa – da un oggetto di scena funzionante a qualche meravigliosa opportunità offerta da un attore – e improvvisava sempre. È pazzesco che Jurassic Park sia probabilmente uno dei miei più grandi ricordi di improvvisazione. Mentre lavori ha già montato il film nella sua testa eppure ti dà tutto lo spazio che ti serve.

A questo punto ricordiamo a tutti che il nuovissimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 22 dicembre.

Noi, come sempre, vi teniamo aggiornati su tutte le informazioni e fino ad allora…stay tuned!

