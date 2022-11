The Fabelmans: le nuove immagini del film di Steven Spielberg

The Fabelmans è il nuovo film di Steven Spielberg molto atteso che sarà nelle sale dal 22 dicembre 2022

Leone Film Group e Rai Cinema presentano le nuove immagini di The Fabelmans di Steven Spielberg che, dopo il debutto nelle sale americane, si conferma uno dei film più attesi della stagione cinematografica.



The Fabelmans è il nuovo film del regista quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg, un’ icona nella storia del cinema con la sua opera più intima e personale in cui per la prima volta mette in scena la sua vita, la sua famiglia, i suoi sogni, in un racconto di formazione appassionante e universale.

Si tratta di un film molto atteso perchè non è mai successo che il regista mettesse in scena con un film così intimo la sua vita e la sua storia. Anche se alcuni passaggi del film si conoscono già, perchè il regista li ha raccontati nel corso degli anni in documentari e interviste, qui vediamo tutto messo in scena da lui con la sua visione cinematografica.

The Fabelmans: trailer italiano e nuove immagini del film di Steven Spielberg

Il film, che ha già vinto il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, è interpretato dalla quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all’Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.



Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà al cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution. Dopo il grande successo avuto nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, non vediamo l’ora di poterlo vedere anche in Italia, in occasione delle feste natalizie.



