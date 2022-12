Realme 10s: in arrivo la nuova variante | Scheda tecnica

In arrivo il nuovo modello della famiglia 10, il Realme 10s. Scopriamo insieme caratteristiche tecniche e possibili prezzi

Dopo aver annunciato le varianti di fascia più alta Realme 10 Pro e Pro Plus, l’azienda presenta ora Realme 10s. Caratterizzato principalmente da un ottimo rapporto qualità prezzo, questo modello proporrà un SoC Mediatek Dimensity 810 con processo produttivo a 6 nanometri, ben 8 GB di memoria RAM e un pannello a 90Hz di refresh rate. Da tenere inoltre in considerazione la presenza di una capiente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W e della connettività 5G, assente nel modello base. A chiudere il tutto abbiamo infine un design moderno e minimale, in linea con le precenti varianti.

1073376

1073374



Realme 10s: scheda tecnica