Recensione Black Shark BS-T1: cuffie per il gaming mobile

In questo articolo andremo a vedere la recensione delle cuffie Black Shark BS-T1. Scopriamo insieme queste cuffie wireless studiate per il gaming mobile

Il mondo delle cuffie bluetooth è ormai saturo, sene possono trovare davvero di tutti i tipi. Ovviamente un brand come Black Shark diventato famoso per i suoi smartphone da gaming non poteva esimersi dal lanciare un paio di cuffie adatte proprio a questo scopo.

Sarà riuscito il marchio a tenere alto il nome anche in questo campo? Scopriamolo insieme in questa recensione!

Scheda tecnica

Trasmissione : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Comandi : touch sugli auricolari

: touch sugli auricolari Peso : 10 g

: 10 g Autonomia cuffie : 3.5 ore con una ricarica

: 3.5 ore con una ricarica Autonomia Dock : 35 ore con una ricarica

: 35 ore con una ricarica Driver : 10 mm

: 10 mm Latenza : 55 millisecondi

: 55 millisecondi Altro: 4 microfoni, certificazione IPX4

Packaging e design | Recensione Black Shark BS-T1

La confezione è di dimensioni molto modeste ma comunque d’impatto. Nonostante la semplicità del packaging in cartone sio denota sin da subito una certa ricercatezza già al primo sguardo.

La piccola scatola di cartone con qualche serigrafia che ricorda i colori del brand vanta anche il classico logo di Black Shark in rilievo.

Aprendo la confezione troviamo una spugna espansa a protezione della custodia di ricarica e del cavetto di ricarica USB di tipo C.

Sotto il cavetto troviamo anche due set di adattatori auricolari in silicone. Queste due coppie unite a quelli già installati sulle cuffie danno vita al classico trittico delle taglie che troviamo ormai in tutte le cuffiette di questo genere.

Ovviamente all’interno della dock troviamo le nostre Black Shark BS-T1.

La parte superiore della cover è trasparente e vanta tre LED di abbellimento. Questi tre LED di sola estetica sono poi completati da latri due presenti sulle cuffie.

Gli ultimi punti d’illuminazione, questa volta utili non sono ai fini estetici ma a segnalare lo stato di ricarica, grazie alla trasparenza del coperchio vanno a disegnare una specie di volto.

Il gioco colore è fine a se stesso ma comunque molto apprezzabile.

Sul frontale della dock troviamo l’ingresso per il cavo di ricarica.

Parlando di materiali sia per le cuffie che per la custodia non abbiamo nulla da segnalare. Nessuno scricchiolio di sorta o simile.

Comparto audio e connessioni | Recensione Black Shark BS-T1

Cominciamo con il parlare del comparto audio di queste cuffie votate al gaming ma non solo.

Come ampiamente detto in precedenza il brand di Black Shark è votato al gaming e ha di fatto lanciato, nell’ultimo periodo, una serie di accessori che si discostano tal volta dal mondo del gaming mobile. Un esempio lampante lo trovate attraverso la nostra recensione del Black Shark Mako M1 un mouse da gaming per il PC.

Insieme al mouse sono state lanciate le cuffie che stiamo recensendo. Ovviamente quando un marchio è noto per la sua qualità ci si aspetta la stessa qualità su tutta la sua gamma ma non è sempre così purtroppo.

Le cuffie in questione sono davvero ottime sotto tantissimi punti di vista anche se il voler mettere troppa carne al fuoco non ha probabilmente giocato troppo a loro favore.

Le Black Shark BS-T1 sono infatti cuffie create per il gaming mobile, ma sono state aggiunte delle funzioni che in qualche maniera si discostano da tale mondo. Tutto quello appena detto non sarebbe affatto un male se poi non si andasse a creare qualche situazione di malfunzionamento.

A livello di audio i grandi Driver riescono a dare molte soddisfazioni, i bassi sono ben enfatizzati e gli alti non peccano anche quando si alzano i decibel.

Ovviamente anche la bassa latenza aiuta nel gaming.

La certificazione contro gli schizzi d’acqua centra poco con il gaming ma vi permette di utilizzare le cuffie anche per andare a correre sotto la pioggia.

Inoltre è possibile impostare il suono per godere della musica in maniera più naturale.

In poche parole siamo davanti a un paio di cuffie adatte davvero a ogni situazione che fanno sì del loro fulcro il gaming ma che comunque sono adattano a tutto giusto? Purtroppo no!

Abbiamo testato queste true wireless con diversi smartphone e anche con il nostro fidato Chuwi HiPad Pro senza mai riscontrare nessun problema, o quasi.

La musica cambia però appena si esce dal mondo mobile. Non ci è stato possibile infatti utilizzare le BS-T1 con TV o PC! I test sono stati effettuati su Panasonic TX-55JZ1000E e su Samsung QLED 65″ Q85R per quanto riguarda la TV e su una scheda madre dotata di Bluetooth integrato, nello specifico una Gigabyte Z690 Aorus Pro.

Anche nell’utilizzo mobile inoltre c’è da segnalare che il segnale si perde già a tre metri di distanza fra cuffie e dispositivo.

Se lasciate il telefono sul tavolo e vi allontanate, anche solo di qualche metro, le cuffiette non vi permetteranno d’interloquire. Da prima la vostra voce diventerà metallica per poi scomparire subito dopo.

In tutti i test l’audio era tratteggiato da continue micro,e non solo, disconnessioni.

Chi dovrebbe acquistare queste Black Shark BS-T1?

In conclusione ci sentiamo di consigliare queste cuffie a tutti i giocatori mobile che vogliono competere o godere in audio studiato per queste funzioni. Ovviamente i 4 microfoni rendono ottime anche queste cuffie per le funzioni di party o di chiamata ricordandosi di tenere sempre lo smartphone molto vicino.

Le gesture funzionano bene e la certificazione IPX4 è un plus gradito. Peccato che non funzionino al di fuori della sfera mobile perché sarebbero state un best buy assoluto grazie anche al loro prezzo praticamente irrisorio grazie alle continue offerte proposte.