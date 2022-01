National Geographic Channel ha realizzato un accurato ed immersivo documentario sulla famosa nave Costa Concordia. Concordia: l’ultimo viaggio in arrivo su Disney+ . Assistiamo al grande lavoro pratico e tecnologico svolto durante il suo recupero dal mare. Dal 12 gennaio 2022 sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney

“Concordia: l’ultimo viaggio” è in arrivo su Disney+. Dal prossimo 12 gennaio 2022 potremo assistere a questo accurato ed importante lavoro realizzato dal National Geographic Channel.

Potrebbe sembrare un capitolo non proprio piacevole quello della materia in questione, considerando che non si ricorda un momento storico particolarmente gioioso. Allo stesso tempo, però, questo documentario elegante ha di per sé una consapevolezza poetica nella narrazione che vale la pena seguire.

Offre allo spettatore un momento per ricordare gli eventi e contemporaneamente, trasmettere conoscenze e dettagli di un episodio reale tragico che resterà nella storia.

Da un punto di vista tecnologico, assistiamo ad un lavoro di computer grafica davvero raffinato. Enormi sforzi pratici, organizzativi e di riprese, anche, sono concentrati e raccontati in questo documentario proprio grazie alla tecnologia ed alle grandi strumentazioni d’avanguardia.

Cosa racconta Concordia: l’ultimo viaggio

L’ultimo viaggio della nave, per National Geographic, è stato inteso come la realizzazione a tratti “avventurosa” della ripresa dal mare ed il sollevamento della Costa Concordia. Dopo che la nave colossale si scontro’ sulle rocce e si capovolse nelle acque dell’Isola del Giglio, purtroppo per lungo tempo è rimasta costretta immobile nei pressi del punto dello schianto.

Il documentario è assolutamente interessante per assistere al momento del suo recupero. Piu’ di 800 milioni di dollari sono stati spesi e tantissime persone hanno lavorato a questo importantissimo salvataggio. Ripercorreremo tanti momenti salienti grazie a un instant doc che ne catturerà tutti i passaggi. Decisamente interessante sarà il punto di vista esclusivo del team di ingegneri e progettisti che hanno lavorato sodo per far tornare a galleggiare il relitto.

Dopo “Concordia: io c’ero”, documentario realizzato dallo stesso canale nel 2012, che raccoglieva testimonianze di passeggeri, membri dell’equipaggio e soccorritori durante la tragedia, il nuovo lavoro National Geographic ci mette a contatto con un importante momento di saluto.

La Concordia lascia per sempre l‘isola del Giglio per il porto di Genova chiudendo finalmente un capitolo doloroso per l’essere umano e l’ambiente.

Guarda il trailer qui e scrivici nei commenti le tue opinioni!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.