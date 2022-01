Hogwarts Legacy: ulteriore rinvio dell’uscita secondo un rumor

Un’indiscrezione fornita da un giornalista e insider PlayStation svela come l’uscita di Hogwarts Legacy sarebbe sul punto di subire un ulteriore rinvio

L’anno non sembra essere iniziato nel migliore dei modi per alcuni titoli attesi da diversi anni: dopo le notizie del rinvio di Stalker 2, che figurerà un rilascio previsto per alcuni mesi prima della fine del 2022, adesso si vocifera di un nuovo ritardo anche nell’uscita di Hogwarts Legacy, esclusiva PlayStation che ancora non ha mai avuto occasione di essere mostrata in modo troppo approfondito. Il titolo è stato annunciato per la prima volta durante lo Showcase di PS5 a settembre 2020, dov’era stata anche confermata una finestra d’uscita datata per il 2021. Si trattava in realtà di un’indicazione piuttosto vaga, e man mano che si è avvicinato il 2022 è diventato sempre più chiaro come il gioco avrebbe subito uno spostamento del lancio, confermato poi anche dalla casa di sviluppo attraverso un tweet. Adesso, pare che la possibilità di giocare ad Hogwarts Legacy quest’anno si allontani ulteriormente, almeno secondo un rumor diffuso dal giornalista Colin Moriarty.

Ci saraà un altro rinvio dell’uscita di Hogwarts Legacy?

L’ex-membro di IGN e attualmente podcaster Colin Moriarty, è un insider piuttosto noto e da sempre vicino al mondo PlayStation, che con il suo podcast Sacred Symbols ha rivelato diverse volte alcuni rumor e leak riguardanti le possibili opere in produzione nell’industria videoludica. In una nuova dichiarazione effettuata dallo stesso, egli dice di aver sentito che il gioco non arriverà per quest’anno, poiché esso si troverebbe in un qualche tipo di situazione problematica. Moriarty non ha elaborato ulteriormente le sue parole, ma la mancanza d’informazioni riguardo il titolo non lascia certo ben sperare. Potrebbero però essere affermazioni premature, visto che in passato lo studio Avalanche Software aveva affermato di avere nuovi dettagli da condividere riguardo Hogwarts Legacy nel 2022.

Ci si trova quindi di fronte a rumor contrastanti, ma le parole di Moriarty sul rinvio dell’uscita di Hogwarts Legacy potrebbero essere prontamente smentite nel caso Sony tenesse davvero il vociferato State of Play o evento PlayStation il prossimo mese. Questo poiché il leaker Tom Henderson ha accennato alla comparsa del gioco proprio durante questa nuova presentazione di Sony, insieme ad altri titoli in arrivo nel 2022. Inoltre, l’anno scorso, il general manager di Warner Bros aveva dichiarato in un’intervista di avere in programma due grandi produzioni del Wizarding World per il 2022, che sarebbero stati la pellicola di Animali Fantastici: I segreti di Silente e Hogwarts Legacy.

