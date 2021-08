Recensione Chuwi HiPad Pro: un tablet tutto da scoprire

In questo articolo vedremo la recensione del Chuwi HiPad Pro, un tablet Android che riesce a mantenere un ottimo livello nei suoi utilizzi nonostante il prezzo contenuto

Ormai se si pensa all’acquisto del tablet non ci sono mezze misure. Si può compare un top di gamma e avere tutto (o quasi) oppure ci si può accontentare di qualcosa dal costo di gran lunga più basso ma che spesso e volentieri ci impone di scendere a compromessi alle volta troppo stretti. In un mercato dove si ristagna però Chuwi ha deciso di lanciare un tablet con una scheda tecnica interessante e senza far levitare il prezzo.

Ovviamente non è sempre tutto ora quel che luccica e noi in questa recensione di Chuwi HiPad Pro scopriremo insieme pregi ed eventuali difetti di questo tablet. Per poterlo fare abbiamo abbandonato i vari laptop e messo via il nostro smartphone. Il tutto è stato possibile grazie anche agli accessori che ci sono stati forniti, ma andiamo per gradi e scopriamo tutto.

Scheda tecnica

Display : IPS FullHD da 10,8 pollici

: IPS FullHD da 10,8 pollici SoC : Snapdragon 662 Octa-Core (4x Kryo 260 2.0 GHz + 4x Kryo 260 1.8 GHz)

: Snapdragon 662 Octa-Core (4x Kryo 260 2.0 GHz + 4x Kryo 260 1.8 GHz) Sistema : Android 11

: Android 11 Memoria : 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM

: 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM Fotocamera posteriore : CMOS con sensore da 8 megapixel

: CMOS con sensore da 8 megapixel Fotocamera anteriore : 5 megapixel

: 5 megapixel Connettività : 4G/LTE con slot dual SIM/ WiFi 802.11 ac dual band/ Bluetooth/ ricevitore GPS

: 4G/LTE con slot dual SIM/ WiFi 802.11 ac dual band/ Bluetooth/ ricevitore GPS Batteria : 7.000 mAh con Quick Charge 3.0 a 24 watt

: 7.000 mAh con Quick Charge 3.0 a 24 watt Audio : Stereo (4 speakers, 8 Ω, 1W)

: Stereo (4 speakers, 8 Ω, 1W) Dimensione : 245 x 157.7 x 7.2mm

: 245 x 157.7 x 7.2mm Peso: 480 g

Design e materiali da vero top di gamma | Recensione Chuwi HiPad Pro

Nonostante la confezione anonima e gli accessori praticamente inesistenti non si può che rimanere colpiti dal design di questo tablet. Si dimentica presto la mancanza del caricabatterie e di qualsiasi altro accessorio. Niente cuffiette (scelta obbligata a causa della mancanza di un’uscita da 3.5 mm per un jack audio) o altro. Solamente il tablet e un cavetto di ridotte dimensioni per la ricarica (cavo USB A – USB C).

Nella parte frontale troviamo uno schermo utilizzabile all’87% grazie anche alle cornici sottilissime e alla fotocamera frontale incastonata nello schermo. Nessun tasto fisico e nessun lettore d’impronte digitale, ma comunque un ottimo schermo, di cui parleremo più avanti.

Sul lato sinistro troviamo lo slot per l’inserimento delle SIM. A vostra scelta potrete decidere d’inserire due nanoSIM oppure optare per una nanoSIM accompagnata da una microSD in grado di ampliare la memoria. Nel lato alto troviamo i primi due speaker, il tasto di accensione/spegnimento e l’ingresso Type C per la ricarica. Per il lato destro è stata scelta la dotazione dei tasti per il volume seguiti dal l’ingresso del microfono. Sul lato basso invece troviamo l’altra coppia di speaker.

La parte posteriore si divide in due tonalità di colore che uniscono il grigio e il blue dando forma alla colorazione Morandi. In questo modo Chuwi riesce a dare personalità al suo tablet rendendolo davvero molto bello. Quasi ci è dispiaciuto coprirlo con la cover dotata di tastiera che ci è stata fornita insieme al tablet per i nostri test.

Oltre ai colori si denota la cura per il dettaglio, e per il design, con la linea argentea che divide in maniera non uniforme l’orizzonte del tablet. Appena sotto appena accennata la scritta Chuwi, nulla di pacchiano, solamente un logo elegante e fine che si sposa con lo stile generale.

Con un lavoro così ben fatto sarebbe stato davvero spiacevole trovare una fotocamera troppo grande o che sporgesse troppo in fuori. Anche in questo caso Chuwi ha fatto i compiti a casa e ha tirato fuori dal cilindro una camera che sporge per pochissimi millimetri.

Le differenze non risiedono solamente nel colore, infatti la parte grigia (quella della fotocamera) risulta meno liscia e favorisce una presa più solida in grado di non farvi scivolare il tablet dalle mani. La parte blue invece è più liscia e restituisce un filing diverso ma ugualmente piacevole al tatto.

Per quanto riguarda l’utilizzo quotidiano non abbiamo nulla da recriminare. Le dimensioni sono quelle perfette per fruire di qualsiasi contenuto, che esso sia una lettura oppure la fruizione di un contenuto multimediale. Abbiamo ovviamente scelto fra la nostra lista una delle migliori serie tv su Netflix da vedere e abbiamo potuto godere a pieno di questi contenuti in alta definizione.

Parliamo del display | Recensione Chuwi HiPad Pro

Per il display è stata adottata una misura di 10.8 pollici, che è poi rappresenta le preferenze del mercato. Come detto la cornice molto sottile unita alla fotocamera nello schermo fanno sì che ci sia un’ottima dimensione effettiva dello schermo.

Per la fruizione vera e propria non possiamo lamentarci soprattutto durante la visione verticale anche se il Chuwi HiPad Pro mostra un po’ il fianco se si guarda lo schermo lateralmente. Come detto abbiamo utilizzato il tablet anche per fruire di film e serie TV e l’aggiornamento dello schermo non ci ha mai dato problemi anche in scene dove la frenesia regnava sovrana. Molto buona anche la resa cromatica anche se sul nero qualche piccola pecca c’è e si fa notare. Nulla che possa inficiare la qualità generale ma è giusto citare anche questi piccoli difetti.

L’illuminazione massima è buona e ci aiuta anche sotto la luce diretta del sole anche se il vetro tende a riflettere un po’ troppo e di conseguenza la qualità generale cala di molto. Sempre parlando d’illuminazione abbiamo notato che quella automatica tende a essere sempre un po’ bassa, ovviamente è una scelta dettata a migliorare le prestazioni della batteria ma alle volte è stato necessario aumentare in maniera manuale per godere di una visione migliore.

Durante i nostri test abbiamo anche guardato qualche serie tramite l’applicazione Disney+ e abbiamo potuto godere di una audio piuttosto buono anche tramite i 4 speaker. Ovviamente se volete avere il meglio è consigliabile utilizzare un paio di cuffie bluetooth ma nel complesso l’audio risulta gradevole e senza troppe distorsioni.

Vediamo le prestazioni | Recensione Chuwi HiPad Pro

Per questo tablet è stato scelto un processore non nuovissimo ma comunque molto più performante di altri in genere utilizzati per questo tipo di device. Nello specifico troviamo un Qualcomm Snapdragon 662. A bordo troviamo 8Gb di RAM LPDDR4X. Per quanto riguarda la VGA integrata si tratta di una Qualcomm Adreno 610. Anche in questo caso nulla d’innovativo ma comunque con una base più che solida.

Abbiamo provato ovviamente anche a fare qualche test in game e utilizzando giochi frenetici come l’ultimo capitolo di Asphalt e possiamo affermare che ci troviamo pienamente soddisfatti delle nostre esperienza in game.

Comparto fotografico con qualche sorpresa | Recensione Chuwi HiPad Pro

Quando abbiamo cominciato ad’utilizzare il comparto camere di questo Chuwi HiPad Pro l’abbiamo fatto senza nessuna aspettativa. Parliamoci chiaro, se un tablet costa così poco da qualche parte bisognerà pur risparmiare!

In effetti le camere non ci regalano grandi emozioni anche se quella posteriore, che monta un sensore da 8 megapixel, ci permette di scattare qualche foto appagante se c’è una buona luce. Certo nulla di entusiasmante e si prova a utilizzare lo zoom (fino a 8x) si finisce per non riconoscere più cosa si sta guardando. Ma nel complesso se siete a spasso con il vostro Chuwi e volete immortalare un momento senza troppe pretese potreste rimanere sorpresi.

Molto meno bene la camera da 5 megapixel situata nel frontale. Scordatevi selfie degni di nota e accontentatevi di poter sfruttare la fotocamera per alcune video chiamate.

Qui sopra lascio qualche scatto fatto con luce naturale più o meno assente e con entrambe le camere.

Parliamo delle connessioni | Recensione Chuwi HiPad Pro

Per quanto riguarda le connessioni siamo quasi al completo, troviamo infatti un comparto dualSIM che ci offre la possibilità di sfruttare le reti 2G, 3G e 4G LTE. Anche per il modulo Wi-FI nulla da recriminare. Troviamo infatti la possibilità di sfruttare le reti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz e 802.11ac.

Per quanti riguarda il bluetooth troviamo la versione 5.0. Peccato per la mancanza di un modulo NFC.

Durante la navigazione come del resto durante le chiamate non abbiamo mai riscontrato nessun tipo di problema o di perdita di segnale.

E la batteria? | Recensione Chuwi HiPad Pro

La batteria grazie alla capienza di 7.000 mAh riesce ad’accompagnarci per quasi tutta la giornata anche con diverse ore di schermo attivo. Ovviamente se si utilizza il dispositivo per fruire di contenuti multimediali l’autonomia cala drasticamente rispetto a se lo si utilizza per una normale navigazione a internet. Nel complesso però se si tiene conto dello schermo generoso possiamo rimanere soddisfatti.

Potrete tranquillamente navigare tutta la giornata oppure guardare sette od otto puntate della vostra serie preferita prima di dovervi cominciare a preoccuparvi della carica del vostro dispositivo.

Accessori indispensabili | Recensione Chuwi HiPad Pro

Prima di passare alle conclusioni è bene parlare anche degli accessori che ci sono stati forniti in dotazione (acquistabili separatamente) e che ci hanno accompagnato durante la recensione del Chuwi HiPad Pro.

Per cominciare è bene parlare della tastiera che risulta essere un accessorio solo di nome. Infatti tale tastiera funge anche da custodia protettiva del tablet e ci fornirà anche un supporto per tenere il tablet in verticale. Una volta provata difficilmente si potrà fare a meno di questo accessorio.

Il tablet si collega via bluetooth alla tastiera una volta accesa tramite il tasto laterale (e dopo aver premuto la combinazione di tasti FN+Z dove risiede il logo del bluetooth). Il Tablet invece si ancora alla sua postazione grazie a un sistema di calamite saldo e funzionale. Se deciderete di far sorreggere il tablet dalla custodia vi basterà fare una piccola pressione per far piegare la cover e svincolare parte del tablet. Una volta eseguita “la manovra” il tablet si alloggerà nella parte centrale dove vi è una scanalatura che accoglierà il vostro device.

Abbiamo utilizzato la tastiera per scrivere alcuni dei nostri testi e per rispondere ad alcune mail. Ora dopo più di tre settimane insieme a questa tastiera possiamom affermare che il feedback è molto positivo. ovviamente il layout non è italiano ma il problema è facilmente aggirabile con i classici adesivi che si possono acquistare.

La tastiera per essere ricarica necessita di un cavo USB di tipo C esattamente come il tablet e l’autonomia è praticamente infinita. Con una sola ricarica abbiamo potuto usarla per una settimana e più.

Come secondo accessorio troviamo una penna molto utile per prendere appunti a mano libera oppure per disegnare. Inoltre la funzionalità mouse potrebbe essere utile anche durante la navigazione. I tasti fisici posti al centro della penna (che appunto prendono il posto del click destro e sinistro del mouse) ci sono tornati utili più di una volta.

Per la ricarica questa volta troviamo un ingresso USB di tipo micro USB.

Chi dovrebbe acquistarlo?

In conclusione possiamo affermare che siamo davvero rimasti molto soddisfatti e perlopiù sorpresi da questo tablet firmato Chuwi. Ovviamente qualche difetto non manca ma se il tutto viene rapportato al prezzo di lancio pari a 199,99 dollari (circa 170 euro). Non possiamo che premiare questo device.

Per ovvie ragioni e come avete potuto leggere dalla recensione di questo Chuwi HiPad Pro il tablet ci limta in alcune fasi, un comparto fotografico non al top, la mancanza di un sistema NFC, nessuna posibilità di usare l’impronta digitale o ancora l’inesistenza di ingresso per le cuffie non vanno comunque a minare un ecosistema equilibrato e funzionale.

Se unito ai suoi accessori (che vi consigliamo assolutamente) avrete un sistema completo e efficiente. Il tutto unito alla parte del tutto mobile che non lascia desiderare in quasi nessun campo.

In poche parole con questo ultimo ritrovato in casa Chuwi avrete molto, spendendo davvero molto poco.

Per saperne di più o per acquistare il tablet potete utilizzare questo link.