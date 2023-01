NETGEAR: arriva Nighthawk M6 Pro, primo hotspot 5G con Wi-Fi 6E

Il nuovo router hotspot mobile Nighthawk M6 Pro di NETGEAR unisce massima velocità, capacità e sicurezza in un unico dispositivo portatile

NETGEAR oggi ha alzato ancora una volta l’asticella supportando la nuova banda a 6GHz per i dispositivi client sui suoi router hotspot mobile Nighthawk M6 Pro. Il router hotspot ultraveloce M6 Pro 5G WiFi 6E (MR6450) supporta Internet 5G fino a 6Gbps e velocità WiFi fino a 3,6Gbps. L’evoluzione del lavoro e dello stile di vita ha fatto crescere l’esigenza di una connettività Internet sempre attiva, sicura e ad alta velocità per più dispositivi connessi ovunque. In viaggio, per lavoro o per piacere, con mezzi di trasporto commerciali, in auto o in camper, la connessione WiFi su cui puoi contare è un must.

Il WiFi pubblico, per quanto comodo, non è sicuro e non vale la pena utilizzarlo mettendo a repentaglio una transazione commerciale o un trasferimento bancario personale. L’M6 Pro fornisce una connessione WiFi portatile e sicura con firewall integrato per un massimo di 32 dispositivi in qualsiasi luogo con una copertura della rete mobile.

Nighthawk M6 Pro: caratteristiche

M6 Pro può inoltre aumentare la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati con la modalità In-Home Performance, semplicemente rimuovendo la batteria e utilizzando l’adattatore di alimentazione. Nelle case più grandi, l’hotspot può essere utilizzato insieme a un router WiFi esistente collegandolo alla porta Ethernet da 2,5 Gbps. Per i luoghi in cui il segnale cellulare è più debole, le antenne esterne (vendute separatamente) possono aumentare la ricezione 5G se collegate alle porte dell’antenna dell’M6 Pro. La porta USB-C integrata può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi o come connessione cablata ultraveloce, fino a 5Gbps, a un computer o a un portatile.

SoC

Il Nighthawk M6 Pro combina la piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon SDX65 con la decennale esperienza di NETGEAR nella tecnologia di rete per offrire prestazioni di alto livello con velocità rivoluzionarie. È dotato di una batteria a lunga durata che consente di lavorare o giocare fino a 13 ore con una sola carica. L’hotspot è sbloccato e funziona con le schede SIM dei principali operatori di rete 5G/4G.

David Henry, presidente e direttore generale di Connected Home Products and Services di NETGEAR:

Indipendentemente dal luogo in cui ci si reca, che si tratti di un rapido viaggio di lavoro, di una vacanza prolungata o di entrambe le cose, la convenienza e la tranquillità di avere una rete potente, sicura e personale in tasca non possono essere sopravvalutate. L’M6 Pro combina le più recenti tecnologie WiFi 6E e 5G in un fattore di forma piccolo ed elegante per un WiFi mobile sicuro e rivoluzionario e velocità ultraveloci. Si tratta di un’impresa ingegneristica complessa che solo NETGEAR poteva realizzare.

Nighthawk M6 Pro: specifiche tecniche

Prestazioni 5G di livello superiore : Internet 5G forte, affidabile e sicuro con velocità fino a 6Gbps. Perfetto per lavorare e giocare mentre si viaggia.

: Internet 5G forte, affidabile e sicuro con velocità fino a 6Gbps. Perfetto per lavorare e giocare mentre si viaggia. Velocità WiFi ultraveloce con WiFi 6E : velocità WiFi fino a 3,6 Gbps per un massimo di 32 dispositivi per download, giochi e streaming veloci.

: velocità WiFi fino a 3,6 Gbps per un massimo di 32 dispositivi per download, giochi e streaming veloci. Alimentato dal chipset Qualcomm® Snapdragon® SDX65 : Il modem avanzato di Qualcomm supporta la banda Sub-6 del 5G, offrendo un arsenale di tecnologie e un’estrema efficienza energetica.

: Il modem avanzato di Qualcomm supporta la banda Sub-6 del 5G, offrendo un arsenale di tecnologie e un’estrema efficienza energetica. Interfaccia touch screen intuitiva : Impostare, gestire, condividere e monitorare il WiFi è facile grazie al touch screen LCD da 2,8″.

: Impostare, gestire, condividere e monitorare il WiFi è facile grazie al touch screen LCD da 2,8″. Rete sicura e affidabile : Nighthawk M6 è dotato di un firewall incorporato per una connessione WiFi privata e di una password di sicurezza aggiuntiva per l’interfaccia Web e il display LCD.

: Nighthawk M6 è dotato di un firewall incorporato per una connessione WiFi privata e di una password di sicurezza aggiuntiva per l’interfaccia Web e il display LCD. Potenziale sblocco : Accetta schede nano SIM dei principali operatori di rete 5G/4G.

: Accetta schede nano SIM dei principali operatori di rete 5G/4G. Modalità In-Home Performance : Aumenta la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati a casa. È sufficiente rimuovere la batteria e utilizzare l’adattatore di alimentazione.

: Aumenta la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadrati a casa. È sufficiente rimuovere la batteria e utilizzare l’adattatore di alimentazione. Porta USB-C : Carica un dispositivo o accedi a una connessione cablata ultraveloce fino a 5Gbps.

: Carica un dispositivo o accedi a una connessione cablata ultraveloce fino a 5Gbps. Accessori mobili : Aumentate la vostra ricezione cellulare 5G collegando antenne 5G esterne (vendute separatamente) alle porte antenna disponibili.

: Aumentate la vostra ricezione cellulare 5G collegando antenne 5G esterne (vendute separatamente) alle porte antenna disponibili. Potente batteria da 5040 mAh : per rimanere connessi più a lungo. La batteria dura fino a 13 ore con una singola carica.

: per rimanere connessi più a lungo. La batteria dura fino a 13 ore con una singola carica. Supporto HPUE: Consente una migliore portata del 5G. Rileva il segnale 5G ai margini esterni delle aree di copertura 5G, anche dove altri dispositivi non possono farlo.

Disponibilità e prezzo

Il router mobile M6 Pro (MR6450) è disponibile sullo store ufficiale NETGEAR al seguente prezzo di listino: € 999,99.