Offerta di telefonia mobile: come scegliere la migliore

Scegliere una offerta di telefonia mobile può essere una sfida davvero difficile oggi giorno. Ecco perché vogliamo aiutarvi!

Le compagnie telefoniche in Italia sono diverse e periodicamente variano le proposte commerciali e le promozioni. Quando si ha bisogno di scegliere un’offerta di telefonia mobile, però, non ci si deve mai fermare al prezzo più basso.

Infatti, sono tanti altri gli elementi importanti di cui tener conto che, se analizzati con cura, possono dare un’idea più precisa della qualità e della completezza delle proposte disponibili sul mercato.

In questo articolo, vedremo quali sono tutti i fattori da considerare per poter identificare con maggiore precisione l’operatore e l’offerta che più si adatta alle proprie esigenze specifiche.

La valutazione del canone di abbonamento mensile

Le compagnie telefoniche tendono a incentrare la promozione delle loro offerte principalmente sul prezzo del canone mensile. Il cliente, quindi, tende a scegliere d’impulso quella che ritiene più vantaggiosa dal punto di vista economico, escludendo altri importanti fattori. In altri casi, invece, non ci si ferma ad analizzare i servizi inclusi in una promozione, pagando un costo elevato senza che si riceva un servizio adeguato, come la quantità di gigabyte o di minuti più adatta alle proprie esigenze.

Spesso all’interno del canone mensile bisogna anche includere il costo per i servizi accessori, come l’attivazione o l’acquisto della nuova scheda telefonica. Confrontando le varie proposte si può trovare quella che offre tali voci a costo zero.

Quindi, fermarsi soltanto al prezzo è un errore abbastanza grave, dato che l’offerta più economica non sempre è la più vantaggiosa. Nella scelta delle offerte telefonia mobile l’obiettivo deve essere ottenere i servizi di cui si ha bisogno a un prezzo congruo.

I fattori da considerare nella scelta dell’offerta di telefonia mobile

Per orientarsi al meglio nella scelta di un’offerta di telefonia mobile è determinante analizzare alcuni fattori che possono far propendere verso un operatore piuttosto che un altro. I principali sono:

la qualità della copertura della rete nella propria zona . Prima di aderire a un’offerta telefonica mobile, è importante verificare con attenzione che quell’operatore specifico garantisca una copertura ottimale nella propria città. Solitamente, controllare è molto semplice, grazie ai sistemi che i siti ufficiali delle compagnie telefoniche mettono a disposizione dei clienti;

. Prima di aderire a un’offerta telefonica mobile, è importante verificare con attenzione che quell’operatore specifico garantisca una copertura ottimale nella propria città. Solitamente, controllare è molto semplice, grazie ai sistemi che i siti ufficiali delle compagnie telefoniche mettono a disposizione dei clienti; le caratteristiche relative alle soglie mensili . Quando si sceglie una tariffa con abbonamento, mensilmente è possibile usufruire di una soglia per quanto riguarda i minuti per le chiamate, i gigabyte per la navigazione in Rete e gli SMS. In questo caso, occorre valutare le proprie esigenze specifiche, scegliendo se prediligere le offerte che permettono una maggiore navigazione o lunghe telefonate;

. Quando si sceglie una tariffa con abbonamento, mensilmente è possibile usufruire di una soglia per quanto riguarda i minuti per le chiamate, i gigabyte per la navigazione in Rete e gli SMS. In questo caso, occorre valutare le proprie esigenze specifiche, scegliendo se prediligere le offerte che permettono una maggiore navigazione o lunghe telefonate; il modello di telefono proposto . Nel caso si opti per un’offerta con incluso uno smartphone, bisogna accertarsi del tipo di modello che si riceverà. Solitamente, in questa modalità di contratto sono coinvolti i brand di fascia alta, ma è meglio valutare le proposte che riguardano il device, così da poter scegliere quello più adatto ai propri bisogni;

. Nel caso si opti per un’offerta con incluso uno smartphone, bisogna accertarsi del tipo di modello che si riceverà. Solitamente, in questa modalità di contratto sono coinvolti i brand di fascia alta, ma è meglio valutare le proposte che riguardano il device, così da poter scegliere quello più adatto ai propri bisogni; tecnologia per la connessione dati. Chi desidera ottenere performance di Rete elevate, oggi deve andare alla ricerca di un’offerta di telefonia mobile 5G, tecnologia che permette una velocità di trasmissione dei dati superiore rispetto al 4G. In questo caso, occorre verificare la compatibilità del proprio device con questa tecnologia avanzata.

Come scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze

Attualmente, sul mercato, gli utenti hanno la possibilità di accedere a varie proposte di offerte di telefonia mobile, che si adattano ai diversi bisogni.

Quelle principali sono le seguenti:

l’offerta ricaricabile , quella più comune e utilizzata dalle persone. Infatti, si tratta di una tipologia che non presenta vincoli. Basta acquistare una nuova scheda sulla quale, ogni mese, va effettuata la ricarica di un credito che diminuisce in base all’utilizzo. Il credito può essere scalato mensilmente (nel caso di canone) o a consumo, ovvero in base ai minuti, i gigabyte e gli SMS usati;

, quella più comune e utilizzata dalle persone. Infatti, si tratta di una tipologia che non presenta vincoli. Basta acquistare una nuova scheda sulla quale, ogni mese, va effettuata la ricarica di un credito che diminuisce in base all’utilizzo. Il credito può essere scalato mensilmente (nel caso di canone) o a consumo, ovvero in base ai minuti, i gigabyte e gli SMS usati; l’offerta in abbonamento, quella che di solito viene sottoscritta in ambito professionale. Infatti, questa tipologia prevede un vincolo di diversi mesi. A differenza della ricaricabile, il pagamento qui avviene al termine del periodo di fatturazione, e non all’inizio.

Bisogna tener conto del fatto che le compagnie telefoniche si concentrano maggiormente sulle offerte ricaricabili, mentre sono poche le proposte relative alle tariffe ad abbonamento. Questo è un altro fattore da valutare nella scelta di un operatore.

Una delle soluzioni più ricercate: le offerte con smartphone incluso

Una delle offerte più ambite nell’ambito della telefonia mobile è quella che include uno smartphone.

Si tratta di promozioni che permettono agli utenti di abbinare alla SIM anche un device mobile, con il costo per quest’ultimo che viene rateizzato in diverse soluzioni (solitamente 24 o 30 mesi).

Alcune compagnie prevedono anche il pagamento di un anticipo iniziale, mentre l’ammontare della rata varia in base alla qualità del modello di smartphone selezionato. Se si sottoscrive questa tipologia di offerta si è sottoposti a un “vincolo di permanenza” che, se non rispettato, può prevedere una penale.

In altri casi, invece, tale vincolo non è presente, ma se si richiede il recesso anticipato l’utente sarà costretto a concludere il pagamento dell’importo da versare alla compagnia per il costo del dispositivo.

Come confrontare le diverse offerte di telefonia mobile presenti sul mercato

Confrontare le varie proposte delle compagnie telefoniche per le offerte mobile è piuttosto semplice. Infatti, non bisogna necessariamente visitare ogni sito ufficiale, ma ci si può affidare alle diverse piattaforme di confronto che propongono una lista molto esaustiva con i dettagli delle tante promozioni.

Grazie a questi utili strumenti è possibile valutare:

il tipo di tariffa;

le soglie di minuti, SMS e gigabyte proposte;

la possibilità di portabilità;

la presenza di costi di attivazione e di acquisto della scheda;

la possibilità di includere o meno un telefono nell’offerta.

In pochi secondi, quindi, si potranno confrontare questi dati, così scegliere l’offerta che più rispecchia le proprie esigenze, sottoscrivendola direttamente online, senza che sia necessario recarsi presso uno store fisico. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!