In cosa gli smartphone 5G sono diversi dagli smartphone 4G?

Volete acquistare un nuovo telefono cellulare, ma non sapete quale scegliere tra un dispositivo 5G e uno 4G? Non è facile scegliere!

Il primo è potente ma spesso ha un prezzo piuttosto elevato. D’altro canto, è possibile trovare molti ottimi smartphone 4G a prezzi vantaggiosi. Se vi state chiedendo in che modo gli smartphone 5G sono diversi dagli smartphone 4G, continuate a leggere: troverete tutte le risposte a questa annosa questione.

Differenze tra smartphone 4G e smartphone 5G

Componenti tecnici

Le differenze tra gli smartphone 4G e 5G riguardano principalmente alcuni componenti tecnici. Per accedere alla rete 5G, gli smartphone devono possedere dei componenti che glielo consentono e di cui, invece, gli smartphone 4G non sono dotati. Questi componenti si aggiungono a quelli utilizzati finora per accedere al 4G. Ricordiamo che un cellulare 5G può accedere al 4G e al 3G, mentre gli smartphone delle generazioni precedenti non potranno mai accedere al 5G. Questa particolarità determina, in primo luogo, la differenza di prestazioni e di prezzo.

Prestazioni

Per quanto riguarda le prestazioni, va detto che gli smartphone 5G sono progettati per supportare tutti i vantaggi e i miglioramenti che la rete 5G sta apportando rispetto al passato. Sono smartphone eccezionalmente veloci, multitasking e tecnologicamente avanzati. Hanno una frequenza di aggiornamento del display molto elevata (molti modelli superano facilmente i 120hz), hanno batterie più potenti che mai e dispongono di molta più RAM e spazio di archiviazione. Questo non significa che gli smartphone 4G siano meno performanti. Indipendentemente dalla connessione mobile, gli smartphone degli ultimi anni (4G e 5G) hanno migliorato molto le prestazioni rispetto al passato. Tutti ricordiamo i vecchi smartphone che si consumavano in quattro o cinque ore e diventavano rapidamente inutilizzabili a causa della memoria piena.

Tuttavia, a parità di prestazioni, gli smartphone 5G hanno un vantaggio rispetto al 4G: sono progettati per il futuro. Il 4G non solo non sarà pronto per i tempi a venire, ma apparirà anche più lento e meno funzionale. In altre parole, sono destinati a diventare obsoleti nel giro di pochi anni.

Quale dovrei comprare?

Se la vostra zona non è ancora servita dal 5G e non sentite la necessità di maggiori prestazioni – almeno per il momento – potreste preferire il risparmio, non solo per il costo del dispositivo stesso ma anche in termini di tariffe. Uno smartphone 4G sarà un po’ più lento ma, come già detto, è possibile trovare un ottimo modello a un prezzo molto interessante.

D’altra parte, se la vostra zona è servita dal 5G, acquistando uno smartphone 5G potrete approfittare di ciò che offre la nuova generazione: più velocità, più larghezza di banda e meno latenza. Ma non solo: avrete uno smartphone già pronto per il futuro. Se la tecnologia 5G verrà nuovamente introdotta, il vostro nuovo smartphone 5G supporterà le innovazioni molto meglio di quanto possa fare il 4G.

Uno smartphone come l’Honor x8 5g di memoria 6GB + 128GB ha prestazioni e caratteristiche tecniche eccellenti, come la straordinaria batteria e l’ottima fotocamera. In più, puoi ottenerlo a un prezzo che fa impallidire qualunque smartphone 4G di fascia media. Se non vuoi rinunciare al futuro e alle prestazioni, ma cerchi la convenienza, non avere dubbi: questo è lo smartphone ideale per te.

Compromesso finale

La scelta tra smartphone 4G e 5G dipende dalle vostre reali esigenze, dal livello di copertura nella vostra zona e dal vostro budget. Tuttavia, potreste trovare un ottimo compromesso tra le due alternative: una soluzione che vi permette di sfruttare la nuova generazione (o di essere pronti quando la vostra zona avrà la copertura, se ancora non ce l’ha), ma senza mettere mano al portafoglio.