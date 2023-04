Come sbloccare telefono Samsung senza password

In questo articolo vi spiegheremo come sbloccare un telefono Samsung senza password. Potrete seguire i nostri consigli in caso di necessità

Sbloccare un telefono Samsung senza avere la password in diverse situazioni. Vi è mai capitato ad esempio di dimenticare la password o la sequenza di sblocco del vostro telefono? A volte capita anche di bloccare il telefono a causa dei troppi tentativi errati, magari per errore lasciandolo nella borsa. A volte può succedere che, per errori software, anche inserendo la password corretta non si riesca ad accedere.

Questo vi impedirà di accedere a tutti i dati del vostro telefono e vi impedirà di usarlo. Ma come facciamo a sbloccare un telefono Samsung senza password? Ve lo spieghiamo noi!

Sbloccare telefono Samsung con PassFab Android Unlock

PassFab Android Unlock è una applicazione che permette di sbloccare quasi tutti i telefoni Android. Questo software permette di rimuovere diversi tipi di sistemi di protezione tra cui la sequenza, PIN, impronta digitale e password. Permette anche di rimuovere il blocco FPR dell’account Google.

Per utilizzare PassFab Android Unlock, seguite i seguenti passaggi:

Scaricare e installare PassFab Android Unlock sul proprio computer. Avviare il programma e selezionare l’opzione “Sblocca schermo passcode”. Connettere il dispositivo Android al computer con un cavo USB. Seguire le istruzioni sullo schermo per mettere il dispositivo in modalità download. PassFab Android Unlock rileverà automaticamente il modello del dispositivo e mostrerà le opzioni di sblocco disponibili. Selezionare l’opzione corretta per il proprio dispositivo. . Seguire le istruzioni sullo schermo per sbloccare il dispositivo Android. Dopo alcuni minuti, il dispositivo verrà sbloccato con successo.

È importante notare che l’utilizzo di PassFab Android Unlock potrebbe comportare la perdita dei dati sul dispositivo Android. Si consiglia vivamente di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare questo strumento.

Reimpostare password tramite account Google

Se hai dimenticato la password del tuo telefono Android, puoi recuperarla utilizzando l’account Google associato al dispositivo. Prima di tutto dovrai accedere al tuo account da un altro dispositivo. Ora si deve andare alla sezione “Sicurezza” o “Protezione account”. Si deve poi selezionare “Modifica password”. Ora basterà seguire le istruzioni e potrete accedere con la nuova password.

Reimpostare password tramite “Trova il mio dispositivo”

Se hai configurato la funzione “Trova il mio dispositivo” sul tuo telefono, puoi anche utilizzare questa funzione per reimpostare la password. Prima di tutto di deve accedere al servizio web “Trova il mio dispositivo” di Google. Ora si dovrà selezionare il dispositivo da sbloccare e fare click su “Blocca”. Ora potremo creare una nuova password ed accedere.

Sbloccare telefono Samsung con “Find My Mobile”

Samsung Find My Mobile è una funzione specifica per i telefoni Samsung che consente di sbloccare un dispositivo da remoto. Si deve accedere al sito ufficiale https://findmymobile.samsung.com/ e poi accedere al tuo account Samsung. ora dovrete selezionare il vostro dispositivo tra quelli registrati in precedenza. Ora potete utilizzare il pulsante “Sblocca” per sbloccarlo.

Conclusioni

Ora avete ben chiari diversi modi per sbloccare un telefono Samsung senza password. Se vi capita di dimenticare la password potrete dormire sonni tranquilli! Dalla sezione dispositivi mobile è tutto, continuate a seguirci!