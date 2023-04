Tutti gli strumenti per single maturi nei siti d’incontri

Quando la vita è intensa e piena di impegni, ritagliarsi del tempo per conoscere dei partner diventa difficile e faticoso; eppure, ti bastano uno smartphone e una connessione a Internet per ribaltare la situazione

Se sei una persona matura in cerca di incontri con cougar, valuta l’idea di usare un sito d’incontri. No, non si tratta di punti di ritrovo per ragazzini con gli ormoni impazziti: le app di dating sono pensate per soddisfare e mettere in contatto persone di ogni età, accomunate dalle stesse passioni e aspettative.

Per muoverti in tutta sicurezza, fai qualche ricerca sui siti d’incontri che hanno catturato la tua attenzione: leggi le recensioni degli utenti, cerca le opinioni dei professionisti e dei blogger indipendenti, fatti consigliare da amici e parenti e poi iscriviti approfittando delle offerte gratuite. Una volta completata l’iscrizione, potrai conoscere i single maturi della tua zone e provarci con quelli che preferisci.

App di dating? Anche per i più maturi

L’età matura spesso porta con sé una buona indipendenza economica e affettiva, anche quando gli impegni lavorativi e familiari sono numerosi. Molte persone divorziate o separate potrebbero essere un po’ arrugginite pur essendo desiderose di buttarsi nella mischia, ed è qui che i siti per donne mature tornano utili. Le app d’incontri, infatti, si dividono in due categorie principali:

app generiche, rivolte a un pubblico eterogeneo, in cui è necessario usare correttamente i filtri. In questi siti si trovano moltissime persone e chi vive in una grande metropoli potrebbe ritrovarsi parecchi match al giorno.

app di nicchia, dedicate a un pubblico in particolare (persone mature, donne mature in cerca di uomini giovani, ecc.). In genere, queste app di incontri per cougar ospitano meno utenti, ma più compatibili tra di loro e motivati. Chi abita in luoghi poco densamente popolati potrebbe avere problemi a ottenere dei match.

In base alle tue esigenze personali, valuta quali tipologie di siti sono più adatte a te; se non vuoi scegliere, puoi iscriverti anche a più siti contemporaneamente.

Come conoscere un partner: il matchmaking

Ciascun sito d’incontri mette a disposizione degli utenti alcuni strumenti che consentono di conoscersi meglio. Quello più importante, in cui ciascun utente si imbatte fin dai primi utilizzi, è il sistema di matchmaking.

In base alle tue preferenze (genere del partner, età, luogo di residenza e altri dettagli che alcuni siti consentono di specificare), il sito ti proporrà una carrellata di utenti potenzialmente compatibili con cui interagire. Inizia lasciando un like a tutti quelli che ti piacciono di più e vedi chi ti ricontatta. Se possibile, specifica nella tua biografia che relazione stai cercando, in modo da ricercare solo i partner con la stessa esigenza.

Tieni a mente che, per ottenere dei match accurati, è importante non mentire sull’età e non usare foto profilo ritoccate o troppo vecchie; l’età non è qualcosa di cui vergognarsi, e nemmeno i segni del tempo. Inoltre, al primo approccio dal vivo (o in videochiamata) rischieresti di fare una cattiva impressione.

Per massimizzare le tue possibilità di ottenere dei buoni match, invece, scegli delle foto di buona qualità che raffigurino il tuo viso (foto primaria) e la tua figura intera (foto secondarie), magari mentre svolgi qualche hobby che ti è caro. In questa fase, può essere utile farsi aiutare da un amico o parente: i selfie davanti allo specchio del bagno non rendono giustizia a nessuno.

Come usare al meglio le app d’incontri per cougar

La prima cosa da fare quando ti iscrivi a un sito d’incontri è costruire un buon profilo. Se usi un’app dedicata agli incontri casual, potrai concentrarti prevalentemente sulle foto profilo; se invece preferisci una relazione a lungo termine, inserisci più informazioni possibili sul tuo conto.

Alcune app consentono di specificare stato civile, presenza di figli, hobby, rapporto con alcol e fumo, dettagli sull’aspetto fisico e molte altre cose. Il profilo è la prima cosa che gli altri vedranno di te e che tu potrai vedere degli altri, pertanto non esitare a costruire un profilo che ti rappresenti e leggi bene le informazioni dei partner con cui avere un match.

Una volta stabilito l’interesse reciproco tramite i vostri profili, inizia a usare la chat: si tratta di uno strumento indispensabile per conoscere i partner in tutta sicurezza, senza coinvolgere numeri di telefono o profili social esterni. Alcune app permettono agli utenti di chattare gratuitamente se il gradimento è stato reciproco, altre danno un limite ai messaggi gratuiti quotidiani.

Oltre ai messaggini in tempo reale, potrai inviare anche gif, emoji e fotografie, oppure effettuare videochiamate. La videochiamata è perfetta per stabilire un po’ di connessione tra i partner prima di passare all’incontro dal vivo, ma non solo: in questo modo potrai assicurarti che l’utente sia davvero chi (e come) dice di essere.

Ultimo consiglio per sfruttare al meglio i siti di incontri per donne mature: se la conversazione è vivace e il partner è responsivo, non lasciar trascorrere troppo tempo prima di proporre un appuntamento dal vivo. Al contrario: se le risposte tardano ad arrivare oppure non arrivano proprio, non prenderla sul personale e ricomincia con un altro utente.