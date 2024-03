Scovata una spia thailandese nel caso Horner

Dopo le varie notizie fuggite dai membri interni, pare che la questione ora si faccia ancora più gialla. Hanno infatti scovato una spia thailandese nel team di Red Bull per il caso Horner

Altro che Formula 1, questo caso che ha come protagonista Christian Horner sta rendendo questo sport tutt’altro che sportivo. Anzi, questa questione che sta andando avanti ormai da diversi mesi ha trasformato il mondo della Formula 1 in una serie tv crime. Ironicamente, non ci sorprenderemmo se in effetti, in futuro, ci faranno davvero una serie tv o un film dedicato a questi eventi, o perlomeno che ne parlino in uno dei due media. Rimane il fatto che, dopo che la famosa e anonima dipendente licenziata ha esposto denuncia alla FIA, ora le cose si fanno ancora più interessanti. Un membro del team di Red Bull, che viene chiamato la spia thailandese, è stato avvistato nella sede austriaca nei pressi di Salisburgo. Diceva che era venuto in quella sede per “imparare il business europeo”. Ovviamente, sono solo delle scuse per la sua copertura.

Caso Horner: chi è la spia thailandese?

Questa spia thailandese sta passando di sede in sede per avere un’idea più chiara e ampia su tutto quello che sta succedendo nel team di Red Bull. Con alcune indagini interne svolte, è saltato fuori che questa spia si rivela essere un membro della famiglia Yoovidhya, che è proprietaria del 51% delle azioni della Red Bull (per intenderci, la parte del team che ha fatto sì che Christian Horner rimanesse nel team e che la dipendente fosse licenziata). La presenza di questa spia thailandese, mista all’assenza di Mark Mateschitz durante la crisi tra Bangkok e Salisburgo, è la prova che il team thailandese voglia prendere ancora più potere. Di mezzo, ovviamente, ci sta andando tutto il mondo della Formula 1, già sconvolto dallo scandalo delle molestie sessuali del team principal di Red Bull nei confronti della dipendente, che ricordiamo non vuole lasciar perdere e continua a esporre denuncia.

Che ne pensate della questione? Cosa significa tutto questo? Diteci la vostra qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro.