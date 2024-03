Smart tv Samsung Series 7: maggiordomo smart in offerta Unieuro

Sarebbe comodo avere un maggiordomo a propria disposizione in casa, non è vero? Certo, è una grandissima spesa, ma se vi dicessimo che potete averlo digitale? Questo è possibile con la smart tv Samsung Series 7 in offerta su Unieuro

Se ci chiedessero mai di consigliare una smart tv, noi penseremmo subito ad una smart tv di Samsung. Ormai ci siamo ripetuti fino allo sfinimento ed è diventata ormai una cosa risaputa, la Samsung è l’azienda migliore in fatto di smart tv. Ancora meglio se poi si tratta di una smart tv QLED, una tecnologia di cui abbiamo parlato e l’abbiamo analizzata in questa guida apposita. Oggi, su Unieuro, potete trovare in offerta la smart tv Samsung Series 7, che è tutto ciò che può darvi anche un maggiordomo in carne e ossa, con la differenza che non avete uno stipendio da dare e potete chiedergli tutto quello che volete senza che si stanchi. Oggi la trovate ad un ottimo prezzo, scontato di oltre 500 euro, ovvero a soli 1.066 euro invece del prezzo standard di 1.599 euro.

Smart tv Samsung Series 7: l’offerta Unieuro che ci regala un maggiordomo digitale

Partiamo col dire che questa smart tv ha una tecnologia QLED che rende le immagini estremamente dettagliate grazie ai suoi diodi che sono completamente autonomi e questo farà sì che i pixel si accendano e spengano autonomamente, regalando dei giochi di luce e ombra ultra realistici. C’è poi da dire che questa smart tv è perfetta per tutti quelli che vogliono giocare ai videogiochi al massimo delle potenzialità e con un input lag quasi inesistente. Le risposte ai comandi saranno istantanei e sarà molto più facile per voi sconfiggere i vostri avversari. Senza considerare poi l’avvolgente audio 3D, che vi darà l’impressione di essere al centro della scena, come quando siete al cinema. Questa smart tv potete anche collegarla ad altri dispositivi compatibili e chiedere semplicemente all’assistente vocale tutto quello che volete, come accendere la tv, abbassare le persiane e molto altro. Inoltre, sempre in autonomia, l’illuminazione si alzerà o abbasserà a seconda del momento della giornata, in modo tale da non affaticare la vista e farvi rilassare.

