Outcast – A New Beginning è la nuova iterazione nata su PC nel lontano 1999 e che, da lì, è stata piuttosto sfortunata in termini di uscite. Nel 2017 fu presentato un remake, sottotitolato Second Contact (che abbiamo recensito, ve ne parliamo qui!) e che ha recentemente visto arrivare un sequel, chiamato proprio A New Beginning, disponibile da ieri su PC, PS5 e Xbox Series X | S. E quale miglior occasione per vedere insieme la lista trofei completa? Benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Outcast – A New Beginning consta di 52 statuette totali, di cui 40 di bronzo, 9 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Outcast – A New Beginning. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Outcast – A New Beginning: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

A new beginning : Hai completato il tutorial.

: Hai completato il tutorial. Holding out for a Hero : Ti sei “ricongiunto” con tua figlia.

: Ti sei “ricongiunto” con tua figlia. Yippee ki-yay! : Hai sconfitto Jack a Prokriana.

: Hai sconfitto Jack a Prokriana. Regalo di Yodnatale : Hai ottenuto il cannone di Oru.

: Hai ottenuto il cannone di Oru. Più sono grossi… : Hai distrutto una trivella.

: Hai distrutto una trivella. World Freakin’ Antagonist : Hai ucciso 500 robot.

: Hai ucciso 500 robot. Fauna selvatica amichevole : Hai ucciso 200 creature.

: Hai ucciso 200 creature. Il mio fucile è il mio migliore amico : Hai ottenuto il fucile.

: Hai ottenuto il fucile. Dite ciao al mio amico : Hai equipaggiato un modulo per la prima volta.

: Hai equipaggiato un modulo per la prima volta. È meraviglioso, Johnny : Hai speso 5000 nano-celle.

: Hai speso 5000 nano-celle. Welcome to the jungle : Hai completato il villaggio di Emea.

: Hai completato il villaggio di Emea. Show me the way to the next whisky bar : Hai completato il villaggio di Bidaa.

: Hai completato il villaggio di Bidaa. The Wellermen : Hai completato il villaggio di Sappa.

: Hai completato il villaggio di Sappa. Two suns in the sunset : Hai completato il villaggio di Prokriana.

: Hai completato il villaggio di Prokriana. Whisper words of wisdom : Hai completato il villaggio di Palana.

: Hai completato il villaggio di Palana. We’re up all night to get some : Hai completato il villaggio di Kizaar.

: Hai completato il villaggio di Kizaar. To tame a land : Hai completato il villaggio di Desan.

: Hai completato il villaggio di Desan. Viva il capitalismo! : Hai sbloccato tutti e 8 gli slot modulo.

: Hai sbloccato tutti e 8 gli slot modulo. Cosa c’è nella scatola? : Hai sbloccato tutte e 21 le migliorie magazzino.

: Hai sbloccato tutte e 21 le migliorie magazzino. Ai confini della realtà: Hai sbloccato tutti e 32 i diari di viaggio di Anatok.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Outcast – A New Beginning: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Cucine da incubo : Hai sbloccato tutte e 9 le ricette.

: Hai sbloccato tutte e 9 le ricette. Verso le stelle : Hai sbloccato un Daoka.

: Hai sbloccato un Daoka. Verso l’infinito e oltre! : Hai sbloccato tutti e 25 i Daoka.

: Hai sbloccato tutti e 25 i Daoka. Quanto tempo sei stato solo con quel cane? : Hai completato un’eruzione di gork.

: Hai completato un’eruzione di gork. Benvenuti a Sesame Street, bambini. La parola di oggi è “espiazione” : Hai completato tutte e 43 le eruzioni di Gork.

: Hai completato tutte e 43 le eruzioni di Gork. Il fallimento non è un’opzione : Hai completato un avamposto.

: Hai completato un avamposto. Volete la paura? Io sono la paura : Hai completato tutti e 30 gli avamposti.

: Hai completato tutti e 30 gli avamposti. Avete sbagliato persona, io sono Drugo : Hai distrutto una base.

: Hai distrutto una base. Strade? Dove andiamo noi non servono strade! : Hai aperto uno scrigno dei sentieri di Orym.

: Hai aperto uno scrigno dei sentieri di Orym. È l’ora dello spettacolo! : Hai aperto 50 scrigni dei sentieri di Orym.

: Hai aperto 50 scrigni dei sentieri di Orym. Avatar elementale : Hai completato tutti e 4 i templi.

: Hai completato tutti e 4 i templi. Se non torno entro cinque minuti, aspettate un po’ di più : Hai completato un santuario dell’essenza.

: Hai completato un santuario dell’essenza. Free solo : Hai completato tutti e 20 i santuari dell’essenza.

: Hai completato tutti e 20 i santuari dell’essenza. Scrooge Mc Slade : Hai accumulato 3.000 Zorkin.

: Hai accumulato 3.000 Zorkin. Brucia! : Hai surriscaldato completamente entrambe le armi in 3 secondi.

: Hai surriscaldato completamente entrambe le armi in 3 secondi. Volare senza controllo : Hai volato per 3 minuti di fila senza toccare terra.

: Hai volato per 3 minuti di fila senza toccare terra. Non è una pseudoscienza : Hai ricevuto cure da uno Shamaz quando eri quasi morto.

: Hai ricevuto cure da uno Shamaz quando eri quasi morto. Sembra il 1999 : Ti sono tornati alla mente dei vecchi ricordi.

: Ti sono tornati alla mente dei vecchi ricordi. Non c’è tempo per spiegare : Hai raccolto una pianta mentre planavi.

: Hai raccolto una pianta mentre planavi. Questa sì che è inventiva: Hai ucciso un drone con un attacco corpo a corpo di base.

I trofei d’argento | Outcast – A New Beginning: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo la guida con i trofei d’argento:

Oh miei Yod! : Sei “fuggito” dalla stazione orbitale.

: Sei “fuggito” dalla stazione orbitale. … più fanno rumore quando cadono : Hai distrutto 3 trivelle.

: Hai distrutto 3 trivelle. Per cosa diavolo si usa? Il mio cannone. : Hai sconfitto il Garondar.

: Hai sconfitto il Garondar. A rapporto : Hai sconfitto un ufficiale.

: Hai sconfitto un ufficiale. Schiva questo… : Hai usato tutti e 7 i poteri Talan.

: Hai usato tutti e 7 i poteri Talan. Le cose che possiedi alla fine ti possiedono : Hai sbloccato tutti e 32 i moduli.

: Hai sbloccato tutti e 32 i moduli. Della stessa sostanza dei sogni : Hai sbloccato tutte e 32 le abilità.

: Hai sbloccato tutte e 32 le abilità. O fai di tutto per vivere… : Hai ottenuto la maggior parte degli oggetti almeno una volta.

: Hai ottenuto la maggior parte degli oggetti almeno una volta. Pace tutt’intorno: Hai distrutto tutte e 14 le basi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Outcast – A New Beginning: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Il reietto : Hai salvato Adelpha.

: Hai salvato Adelpha. We can be heroes: Hai completato tutti e 7 i villaggi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Outcast – A New Beginning:

L’Ulukaï: Hai ottenuto tutti gli altri trofei di Outcast – A New Beginning.

