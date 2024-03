Dragon’s Dogma 2: data e ora di uscita esatte rivelate

La data di uscita di Dragon’s Dogma 2 era già uscita, ma non l’ora esatta: tutto cambia con un tweet dell’account ufficiale del gioco

Il 2024 come anno si prospetta strepitoso per il medium videoludico, ed è in questa annata che rientra anche Dragon’s Dogma 2: l’hype per l’atteso seguito è tale da portare Capcom non solo a rivelare la data di uscita, ma persino l’ora. Nello specifico, su PC (Steam) le tempistiche saranno in simultanea globale, sbloccando l’accesso al gioco ovunque contemporaneamente. Si tratterà dunque per le cinque di pomeriggio di domani, giovedì 21 marzo, per i giocatori statunitensi della costa ovest, il che per i fan neozelandesi si tradurrà nelle ore 13:00. Sul fronte console, però, le cose cambiano un po’: si tratterà delle nove di sera per i giocatori PS5 ed Xbox Series X/S per i giocatori americani affacciati sul Pacifico, e di mezzanotte per tutti gli altri.

Dragon’s Dogma 2 is almost upon us, Arisen.

We’ve created a handy launch map that shows when owners of the digital version can expect to embark on their grand adventure! #DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/rm4Ui792Gn — Dragon’s Dogma (@DragonsDogma) March 19, 2024

Data e ora per l’uscita di Dragon’s Dogma 2 in Italia

Appurato che la data di uscita di Dragon’s Dogma 2 sarà il 21 marzo anche per noi, quale sarebbe l’ora esatta? Per quanto concerne Xbox e PlayStation, l’attesa terminerà a mezzanotte. Se invece consideriamo l’utenza PC, stando alla mappa inclusa nel tweet qui sopra da parte dell’account ufficiale dovremo aspettare un’oretta in più. Il fuso orario parigino, infatti, fissa l’appuntamento per l’una di notte. Naturalmente (nonché saggiamente), Capcom ha dato ai fan la possibilità di accedere in anticipo alla lunga fase di creazione del personaggio gratuitamente, in modo tale da decidere subito quali lineamenti dovrà avere il nostro avatar. Quest’ultimo sarà infatti trasferibile al gioco completo.

