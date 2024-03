PS5 Pro: leak delle specifiche hardware finisce online

Il peso specifico di PS5 Pro si misura con specifiche di un certo peso: grazie a un leak potremmo avere informazioni sui muscoli di Sony

A quanto pare, tra i tanti misteri che circondano la non annunciata (e, pertanto, tuttora fantomatica) PS5 Pro uno in particolare potrebbe aver ricevuto un atteso chiarimento: parliamo delle specifiche, oggetto del leak odierno. Riportati inizialmente su YouTube da Moore’s Law is Dead, questi dati sembrano essere legittimi e provenienti dalla rete interna di sviluppo di Sony, alla quale diversi partner hanno accesso. Per questo motivo, dunque, sia Insider Gaming che il resto della stampa di settore straniera hanno contribuito al tam tam. Come avrete intuito, i beneficiari del boost saranno la memoria di sistema e la GPU. Con la “G”, perché la CPU resta altrimenti inalterata. Più o meno.

PlayStation Spectral Super Resolution Internally Aiming for 4K/120 FPS, 8K/60 FPS – Rumor https://t.co/5og5g2PO8b pic.twitter.com/uJnx3ho0kP — GamingBolt (@GamingBoltTweet) March 18, 2024

Le informazioni specifiche su PS5 Pro: un leak promettente?

Oltre alla CPU con una nuova “modalità ad alta frequenza” che la rende più veloce del 10% rispetto al modello di base (con un malus dell’1% sulle prestazioni della GPU) e al vano disco separato del modello Slim, stando al leak PS5 Pro avrà le specifiche visibili qui sotto. L’elenco comprende infatti:

Memoria: 576 GB/s (18GT/s), incremento del 28% da 448GB/s (14GT/s)

576 GB/s (18GT/s), incremento del 28% da 448GB/s (14GT/s) CPU: 3,85GHz, con un aumento del 10% usando la Modalità ad Alta Frequenza CPU

3,85GHz, con un aumento del 10% usando la Modalità ad Alta Frequenza CPU GPU: 33,5 teraflops

Va altresì detto che un confronto diretto non è possibile (i 10,28 teraflops di PS5 derivano da una differente architettura AMD), ma la stima delle migliorie si aggira sul 45%. Con la GPU è incluso inoltre il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) che sfrutta l’IA per arrivare alla risoluzione citata nel tweet a metà articolo. L’annuncio non è ancora arrivato, ma stando all’analista di mercato Serkan Toto il lancio dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno. I rumor in merito si susseguono dalla scorsa estate. Dal canto loro, Microsoft e Nintendo hanno i loro piani: un nuovo modello di Xbox arriverà quest’anno, mentre la Grande N potrebbe lanciare Switch 2 nel prossimo.

Ora sta a voi dirci la vostra: i numeri promettono bene? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.