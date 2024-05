Realme Note 50: offerta esclusiva da Unieuro

Realme Note 50 è stato lanciato di recente, è un nuovo smartphone entry level che Unieuro ha messo in offerta a un ottimo prezzo

Realme Note 50, in offerta da Unieuro questa settimana, si presenta con una scocca resistente ad acqua e polvere (certificazione IP54) e una struttura interna in alluminio pressofuso, che garantisce una maggiore resistenza alle cadute. Disponibile nelle colorazioni blu cielo e nero notte, lo smartphone è sottile (7,99 mm) e leggero (186 gr). Queste due caratteristiche lo rendono comodo da tenere in mano e da portare sempre con sé. Il cuore pulsante dello smartphone è un processore octa-core UNISOC T612, supportato da una RAM dinamica fino a 8 GB e da uno storage di 128 GB, espandibile fino a 2 TB. Il display da 6,74 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie all’elevato rapporto schermo/corpo del 90,3% e alla luminosità massima di 560 nits. Gli amanti di contenuti multimediali non avranno alcun problema negli ambienti esterni. Realme Note 50 è in offerta da Unieuro a un prezzo eccezionale: soli 99,99 euro.

Realme Note 50: perché approfittare dell’offerta

Il comparto fotografico non delude, con una camera principale da 13 MP in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, e una anteriore da 5 MP perfetta per selfie e videochiamate. La batteria da 5.000 mAh garantisce autonomia prolungata, assicurando fino a 1.200 cicli di carica (circa 3 anni di utilizzo) con una capacità dell’80%.

Tra le chicche software, troviamo la Mini Capsule, ossia una sorta di Dynamic Island. Sfruttando il foro anteriore del display, mostra informazioni utili come lo stato di carica della batteria e il conteggio dei passi. Il sistema operativo è Android 13, mentre l’interfaccia è l’UI T Edition, arricchita da funzionalità esclusive. Vale la pena approfittare dell’offerta per due motivi: è un dispositivo entry-level di qualità e con prestazioni complete e presenta un design accattivante. L’offerta è a tempo limitata, quindi meglio acquistarlo subito.

