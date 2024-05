Oppo Reno12: potenza e stile per la fascia media

Oppo Reno12 punta a conquistare la fascia media con il nuovo processore Dimensity 8250 e il display OLED immersivo

Oppo si prepara a lanciare la serie Reno12 in Cina il prossimo 23 maggio. Dopo aver svelato il design del Reno12, ecco arrivare le specifiche complete grazie a TENAA, l’ente cinese per la certificazione dei dispositivi di telecomunicazione.

Oppo Reno12: prestazioni potenziate con il nuovo Dimensity 8250

TENAA conferma che il Reno12 sarà equipaggiato con il nuovissimo chipset Dimensity 8250 di MediaTek, che promette un salto significativo nelle prestazioni rispetto al suo predecessore. Il processo produttivo a 4nm dovrebbe garantire un’ottima efficienza energetica e una potenza di elaborazione di alto livello, grazie a un core principale da 3.1 GHz, tre core da 3.0 GHz e una GPU aggiornata.

Display immersivo e design leggero

Oppo Reno12 manterrà lo stesso schermo OLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ del precedente modello. Sebbene le immagini non siano ancora state caricate su TENAA, ci aspettiamo bordi leggermente curvi per un’esperienza visiva più immersiva e una presa più salda. Lo spessore di soli 7.25 mm e il peso di 179 grammi lo rendono un dispositivo sorprendentemente leggero, soprattutto considerando la media dei smartphone di fascia media che spesso si avvicinano ai 200 grammi.

Oppo Reno12: tripla fotocamera posteriore e sensore frontale da ben 50 MP

Oppo punta forte sul comparto fotografico: il Reno12 sfoggerà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 MP, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x. Gli amanti dei selfie potranno contare su un’eccellente fotocamera frontale da 50 MP, sempre all’insegna di scatti nitidi e ricchi di dettagli.

Batteria generosa e ColorOS 14 a bordo

Oppo Reno12 offrirà una batteria con capacità tipica di 5.000 mAh, valore che dovrebbe garantire un’autonomia più che sufficiente anche per gli utenti più intensivi. Il software sarà l’ultima iterazione di ColorOS, la personalizzazione proprietaria di Oppo basata su Android 14. Tra le altre caratteristiche interessanti troviamo la presenza di un sensore di impronte digitali sotto lo schermo e di un blaster IR, utile per controllare elettrodomestici compatibili.

Varianti e disponibilità

Varie saranno le opzioni di memoria per il Reno12: si partirà da 12 GB di RAM con 256 GB di storage, per arrivare fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Almeno tre saranno le colorazioni disponibili, ma dovremo attendere la presentazione ufficiale per scoprire i prezzi e tutte le varianti in arrivo sul mercato.

Il 23 maggio Oppo Reno12 si prepara a sbaragliare la fascia media con un pacchetto completo di prestazioni potenziate, design leggero e moderno, comparto fotografico di alto livello e batteria generosa. Resta solo l’attesa per scoprire i prezzi ufficiali.

Dunque cosa ne pensate dello smartphone di OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!