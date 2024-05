Mercedes Classe G: i dettagli degli interni

L’iconico Mercedes Classe G non è soltanto un potente fuoristrada, ma ha classe da vendere grazie agli interni. Vediamoli nei dettagli

La Mercedes Classe G, icona del fuoristrada, non delude nemmeno quando si parla di interni. L’abitacolo, rinnovato di recente, offre un perfetto connubio tra lusso e funzionalità, mantenendo intatto il carattere tipico del veicolo. La plancia, dominata da due display da 12,3 pollici per quadro strumenti e sistema di infotainment MBUX, è il cuore tecnologico dell’auto. L’MBUX, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, con la possibilità di utilizzare app terze come Spotify. Il volante, dal design sportivo con razze sdoppiate, permette di controllare le diverse funzioni del quadro strumenti e dell’infotainment senza distogliere lo sguardo dalla strada. Le bocchette dell’aria condizionata, ispirate alle turbine di un aereo, aggiungono un tocco di originalità all’ambiente. Per i passeggeri anteriori, un comodo maniglione integrato nella plancia offre un solido appiglio durante le avventure off-road.

Materiali pregiati e comfort a bordo della Mercedes Classe G

Gli interni sono un tripudio di materiali di alta qualità e cura artigianale. Diverse combinazioni di pelle, legno e finiture in piano black permettono di personalizzare l’abitacolo secondo i propri gusti. I sedili, disponibili in diverse configurazioni, offrono un comfort elevato anche nei lunghi viaggi. Il sistema audio Burmester 3D Surround Sound System, con 18 altoparlanti e 760 watt di potenza, è garanzia di un’esperienza sonora pazzesca. L’auto non è solo lusso, ma anche praticità. Il tunnel centrale ospita portabicchieri termici, mentre il climatizzatore automatico trizona assicura una temperatura ottimale in ogni zona dell’abitacolo.

L’infotainment MBUX, con navigazione con realtà aumentata e assistente vocale evoluto, semplifica la vita a bordo. Il sistema di telecamere a 360°, con visuale “trasparente” del cofano, è un prezioso alleato nelle situazioni off-road più impegnative. Insomma, la Mercedes Classe G offre un abitacolo che soddisfa chiunque. Comfort, tecnologia e lusso non mancano, senza rinunciare però alla praticità e alla robustezza necessarie per affrontare qualsiasi terreno.

