Venom: The Last Dance, sarà l’ultimo film con Tom Hardy

Tim Rothman, presidente di Sony Pictures, ha confermato che Venom: The Last Dance sarà l’ultimo film della serie con Tom Hardy

Il terzo capitolo sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel appartenente al franchise Sony’s Spider-Man Universe, sarà l’ultimo film della serie. Lo ha confermato Tim Rothman, chairman della Sony, che ha riferito che il terzo film in arrivo quest’anno porrà fine al franchise con protagonista Tom Hardy. Il terzo e ultimo film di sarà “enorme”, ha anche dichiarato.

L’uscita nelle sale americane di The Last Dance, inizialmente prevista per il prossimo 8 novembre, è stata anticipata al 25 ottobre. Il film uscirà anche in IMAX. Rothman ha dichiarato:

Abbiamo il nuovo Karate Kid, nel quale tutte le trame della saga convergeranno con Ralph Macchio, Jackie Chan e un nuovo giovane karate kid. Per i fan di quel franchise, sarà un momento significativo. E sarà molto significativo anche il terzo e ultimo film di Venom, che sarà davvero enorme.

Venom: The Last Dance sarà l’ultimo della serie

Venom: The Last Dance segnerà il debutto alla regia di Kelly Marcel, che aveva già scritto le sceneggiature dei primi due Venom (2018) e Venom: La furia di Carnage (2021). Marcel ha curato anche la sceneggiatura del terzo film, basata su una storia che la stessa ha sviluppato insieme a Tom Hardy.

The Last Dance sarà prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker. Nel cast anche Juno Temple (Ted Lasso), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange nel Multiverso della Follia) e Clark Backo (I Want You Back, The Changeling). Dopo l’uscita in sala, il precedente Venom: La furia di Carnage, diretto da Andy Serkis, è diventato il secondo film di maggior incasso del 2021 negli Stati Uniti: il film ha fatturato oltre 200 milioni di dollari soltanto in patria e oltre 480 milioni a livello mondiale. Venom: The Last Dance uscirà nelle sale americane il 25 ottobre prossimo.

