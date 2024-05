Corsair ridefinisce il gioco con gli SSD MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 M.2

CORSAIR ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo SSD MP700 PRO SE PCIe 5.0, con prestazioni che sfidano ogni limite, fino a 14.000 MB/sec in lettura sequenziale e 12.000 MB/sec in scrittura sequenziale

Queste prestazioni sorprendenti rappresentano un balzo avanti rispetto agli SSD PCIe 4.0 più avanzati, offrendo quasi il doppio della velocità e superando di ben 25 volte le prestazioni degli SSD SATA tradizionali. Disponibile nelle capacità da 2 TB e 4 TB, l’unità MP700 PRO SE è una vera potenza.

Le prestazioni senza confini dell’SSD CORSAIR MP700 PRO SE PCIe 5.0: una nuova era di velocità e affidabilità

Oltre alle eccezionali performance di lettura e scrittura, l’MP700 PRO SE sfrutta tecnologie all’avanguardia per garantire velocità straordinarie anche nelle operazioni casuali di lettura e scrittura. Questo è cruciale per trasferire file di piccole dimensioni e far funzionare il sistema operativo in modo fluido. Grazie al supporto di Microsoft DirectStorage, l’MP700 PRO SE assicura un’esperienza di gioco senza pari, sia per i titoli attuali che per quelli futuri.

Compatibile con le più recenti architetture, come le CPU Intel 14th Gen e AMD Ryzen 7000 Series, e con le schede madri PCIe 5.0, l’MP700 PRO SE offre un’espandibilità futura anche sulle schede madri PCIe 4.0. Con fattore di forma M.2 2280, è facile da installare e offre ampia compatibilità con vari sistemi e piattaforme.

Per gli utenti più esigenti, è disponibile anche una versione con un elegante dissipatore attivo, che assicura prestazioni stabili e riduce al minimo i cali dovuti al surriscaldamento. Inoltre, l’MP700 PRO SE è compatibile con il waterblock Hydro X Series, per un’installazione perfetta nei circuiti di raffreddamento personalizzati.

Supportato dal software gratuito CORSAIR SSD Toolbox e con una garanzia di cinque anni, l’MP700 PRO SE è sinonimo di affidabilità e prestazioni di alto livello nel tempo. E con la sua tecnologia PCIe 5.0, stabilisce un nuovo standard per gli SSD M.2.

Disponibilità, garanzia e prezzi:

Le unità SSD CORSAIR MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 da 2 TB e 4 TB sono già disponibili sullo store online CORSAIR e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Il modello con sistema di raffreddamento ad aria sarà disponibile a partire da giugno. L’MP700 PRO SE è coperto da una garanzia di cinque anni e supportato dalla rete internazionale di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).