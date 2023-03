Hellblade 2: primo sguardo alle emozioni di Senua in Unreal Engine 5

Sensazioni di irrealtà sulla pelle: Senua è più viva che mai nella dimostrazione di Unreal Engine 5, e fa ben sperare per Hellblade 2

Durante la sua ultima presentazione alla Game Developers Conference, Epic Games ha mostrato la sua tecnologia per le nuove animazioni per Unreal Engine 5 con una modella d’eccezione: Senua da Hellblade 2. Lo scopo primario era quello di mostrare come il team di sviluppo Ninja Theory stesse usando il motore grafico per dare vita alle emozioni della protagonista. Naturalmente il convegno è diretto principalmente all’aspetto dello sviluppo, ma chiuderemo un occhio se ci fosse stato spazio anche per qualche pacca sulla spalla di reciproco compiacimento al termine di questa presentazione.

Hellblade 2 risplende con l’espressività di Senua grazie ad Unreal Engine 5

La modella di riferimento per Ninja Theory, nonché attrice in carne ed ossa per l’aspetto di Senua Melina Juergens, ha mostrato come Unreal Engine 5 potesse basare la propria necessità di dati sulla telecamera di un iPhone. Non serve davvero altro per avere delle animazioni facciali dettagliate. La tecnologia MetaHuman di Epic Games elabora il materiale registrato per applicare le animazioni ai modelli 3D in-game, esprimendo così paura, rabbia e molto altro senza il bisogno di apportare ogni singola modifica manualmente. Potete vedere il tutto in azione consultando il video incluso qui sotto.

Usando poi qualcosa di più sofisticato per catturare la performance di un attore o di un’attrice, il software può applicare queste animazioni ai modelli 3D in tempo reale. Il filmato qui sopra non ne è che una semplice dimostrazione, oltre a fare da nuovo e breve sguardo ai progressi per lo sviluppo di Senua’s Saga: Hellblade 2. È passato parecchio tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare del gioco, e i dettagli in nostro possesso in merito continuano ad essere pochi. Il gioco uscirà su PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Ma in quanto ai dettagli sul sequel di Senua’s Sacrifice, titolo di Ninja Theory del 2017, si sa ancora poco e niente. Purtroppo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei progressi visti oggi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.