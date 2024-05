Monza-Frosinone: dove vedere la partita?

Gli inconti della Domenica sono sempre accattivanti. Ecco allora dove vedere Monza-Frosinone

Divenuti una pura normalità, i diritti tv sono diventati un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta sicuramente un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma allo stesso tempo si dimostra un aspetto negativo per tifosi e utenti, poiché si trovano costretti a cercare le notizie di riferimento per ogni partita. L’articolo in questione vuole dunque spiegare dove vedere Monza-Frosinone e scoprire quali saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 37 aprirà ad un confronto molto particolare, perché i brianzoli sanno già di poter rimanere in Serie A, a differenza degli avversari.

Dove vedere Monza-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al dodicesimo posto con 45 punti, il Monza è salvo già da qualche settimana e per questo il club già guarda al futuro, visto che Palladino dovrebbe lasciare la panchina. In diciassettesima posizione compare il Frosinone con 32 punti, a pari merito con la terzultima e con la paura di vanificare l’ottimo – seppur discontinuo – percorso. Scopriamo allora dove poter vedere Monza-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata ha sede a Londra e in pochi anni è riuscita a ritagliarsi il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN sa garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Occorreranno poche operazioni, per poi cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Passando al mondo Sky, la carta dei servizi è del tutto diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono i confronti dei club esteri e gli incontri legati all’Europa, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà giusto qualche passaggio prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione sulle piattaforme, tralasciamo questo aspetto per dare una risposta definitiva: Monza-Frosinone sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 19 Maggio alle ore 15:00, terreno di gioco l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda di munirsi di una VPN da utilizzare durante il processo di ricerca su internet.

Monza-Frosinone, probabili formazioni

I brianzoli conoscono già il loro futuro, destino invece incerto per i ciociari.

Ecco allora le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, P. Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Zerbin, Colpani, Mota; Djuric.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.

Chi delle due riuscirà ad avere la meglio? Esprimete la vostra opinione e non dimenticate di continuare a seguire tuttotek.it, per conoscere ogni dettaglio relativo al mondo social e web.