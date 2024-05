Addio alla serie Silk: Spider Society

La serie Silk: Spider Society non è più in sviluppo su Prime Video, probabilmente non è un addio definitivo ma non la vedremo più su Prime Video

Silk: Spide Society è una serie in live action che doveva essere il primo di una serie di spin-off di Spider-Man su Prime Video. Tuttavia, sembra che il progetto non stia più andando avanti sulla piattaforma di streaming. La notizia arriva oggi per la prima volta. La serie doveva essere diretta dall’ex showrunner di The Walking Dead Angela Kang, che comunque rimane ancora legata ad Amazon con il suo accordo pluriennale. I produttori esecutivi del progetto erano Amy Pascal, insieme agli stessi produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord e Christopher Miller. Pare che comunque Sony Picture Television creda ancora ad un futuro per il progetto. Probabilmente ci sarà il tentativo di vendere la serie ad altri studi, quindi, in un futuro potremo ancora vedere Silk, ma ciò non accadrà su Prime Video. Quando la piattaforma streaming aveva annunciato Silk, nel 2022, essa doveva fare parte di un accordo multi-serie che l’avrebbe portata a collaborare con Sony per la produzione di vari spin-off live-action su Spider-Man e personaggi facenti parte dello Spider-Verse. Pare che comunque il progetto sia ancora in atto, anche se Silk ha avuto una battuta d’arresto.

Silk: Spider Society problematiche di produzione che anticipavano l’addio alla serie

Le problematiche attorno a questa serie sono iniziate a comparire durante lo scorso anno, quando Writers Guild of America aveva minacciato Amazon Studios di azioni legali per spettacoli il cui sviluppo è rimasto in pausa quasi due mesi dopo la fine dello sciopero della WGA a settembre. Uno di questi spettacoli, era proprio Silk. Poi, a febbraio è trapelata la notizia che la stanza degli sceneggiatori era stata messa in pausa, anche se la serie sarebbe rimasta in fase di sviluppo attivo. La trama era basata sui fumetti di Dan Slott e Humberto Ramos. Gli eventi avrebbero dovuto seguire Cindy Moon una donna che viene morsa dallo stesso ragno che morse Peter Parker. Nei fumetti Cindy fuggiva dalla prigionia in un bunker sotterraneo ed imparava a gestire i propri poteri mentre tentava di riunirsi con la propria famiglia.

E voi avreste voluto vedere Silk: Spider Society, o siete sollevati da quest’addio? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.