Apple iPhone 15 Pro Max: in offerta da Unieuro a un super prezzo

Apple iPhone 15 Pro Max è il sogno degli appassionati di tecnologia, con l’offerta Unieuro è possibile acquistarlo a un prezzo scontatissimo

Unieuro sorprende gli appassionati di tecnologia con un’offerta imperdibile: Apple iPhone 15 Pro Max, il top di gamma della casa di Cupertino, è ora disponibile a un prezzo scontato. Con questo dispositivo, l’azienda ha nuovamente alzato l’asticella. Evoluzione del già apprezzato 14 Pro Max, introduce miglioramenti notevoli che lo rendono un vero e proprio oggetto del desiderio per coloro che amano i prodotti Apple. Una delle novità più apprezzabili è la riduzione del peso, che passa da 240 a 221 grammi. Questa differenza, seppur apparentemente minima, si percepisce nell’utilizzo quotidiano. In altre parole, il dispositivo è più maneggevole e confortevole da impugnare. Il merito va attribuito all’utilizzo del titanio per la realizzazione del bordo, che sostituisce l’acciaio dei modelli precedenti. Oltre a contribuire alla leggerezza, il titanio conferisce al telefono una sensazione di solidità e resistenza. Ma qual è il prezzo dell’Apple iPhone 15 Pro Max offerta da Unieuro? Grazie all’offerta attuale, costa soltanto 1.299 euro. Il risparmio è di quasi 200 euro. Meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Apple iPhone 15 Pro Max in offerta da Unieuro

Un’altra novità interessante è l’introduzione del tasto Azione, che sostituisce il classico interruttore silenzioso. Questo pulsante multifunzione può essere personalizzato per attivare diverse funzioni, come la torcia, il timer, un memo vocale, la fotocamera e molto altro. Un vero e proprio asso nella manica per chi desidera un accesso rapido alle funzioni più utilizzate. Il comparto fotografico è uno dei suoi punti di forza. Grazie alla presenza di tre fotocamere posteriori e a un’ampia scelta di obiettivi, è possibile catturare immagini di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. La modalità ProRaw, introdotta da Apple nel 2020, consente di scattare foto ad alta risoluzione con un livello di dettaglio e flessibilità senza precedenti.

Per i professionisti del settore, la porta USB-C rappresenta una novità rivoluzionaria. Non solo permette di utilizzare cavi standard, ma consente anche di registrare video direttamente su un’unità SSD esterna. La velocità di trasferimento dati arriva adesso fino a 40 gigabit al secondo.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!