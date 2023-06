Summer Game Fest | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, annunciato con data d’uscita

Presentato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, con data d’uscita, al Summer Game Fest 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato durante il Summer Game Fest che il picchiaduro action-adventure Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name con tanto di data d’uscita. Il titolo uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name segue la storia di Kazuma Kiryu, in azione sotto il nome in codice di “Joryu“. Un tempo uno yakuza leggendario, ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto. Avvincenti missioni secondarie ti trascineranno in un’epica sfida mentre esplorerai e scoprirai Sotenbori e Yokohama. Ecco il trailer di presentazione:

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, data d’uscita e dettagli sul nuovo titolo RGG

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ha una data d’uscita, fissata per il 9 novembre 2023. L’esperienza di gioco si fonderà su tre mantra da rispettare:

CANCELLARE IL PASSATO PER PROTEGGERE IL FUTURO : affronterete una coinvolgente avventura piena d’azione e ricca di adrenalinici combattimenti in luoghi vivaci e pieni di personaggi e attività emozionanti.

: affronterete una coinvolgente avventura piena d’azione e ricca di adrenalinici combattimenti in luoghi vivaci e pieni di personaggi e attività emozionanti. COMBATTIMENTO DEFINITIVO CON DUE STILI A GRANDE IMPATTO : alternerete senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in combattimenti brutali. Grazie allo stile Yakuza, fate tremare i vostri nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu. Oppure alzerete la posta con lo stile Agente e sferrerete colpi di assoluta precisione e rapidità, sfruttando un’ampia gamma di gadget hi-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici e poi scaraventarli in aria.

: alternerete senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in combattimenti brutali. Grazie allo stile Yakuza, fate tremare i vostri nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu. Oppure alzerete la posta con lo stile Agente e sferrerete colpi di assoluta precisione e rapidità, sfruttando un’ampia gamma di gadget hi-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici e poi scaraventarli in aria. DIVERTIMENTO INFINITO: che voi siate alle prese con i combattimenti nell’arena segreta, con le canzoni del karaoke, con i drink e l’intrattenimento del cabaret o con le corse del Pocket Circuit, il mondo ti offrirà una grande varietà di esperienze coinvolgenti

I giocatori che prenoteranno il gioco riceveranno l’accesso al Legendary Fighter Pack, che introdurrà i seguenti yakuza leggendari da affrontare nell’arena:

Goro Majima – Il Cane Pazzo di Shimano

– Il Cane Pazzo di Shimano Taiga Saejima – Lo Sterminatore dei Diciotto

– Lo Sterminatore dei Diciotto Daigo Dojima – Sesto presidente del clan Tojo

