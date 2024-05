Braun celebra la Festa della Mamma con i dispositivi per una pelle liscia a casa

Anche quest’anno si avvicina la Festa della Mamma, un’opportunità speciale per mostrarle affetto e regalarle un momento di coccola

Questa celebrazione coincide con l’arrivo della primavera, quando le giornate si allungano e aumentano le occasioni per indossare abiti più leggeri. Tuttavia, la frenesia della vita quotidiana spesso lascia poco tempo per dedicarsi alla cura personale, in particolare alla depilazione. Per questo, Braun ha selezionato una gamma di dispositivi per l’epilazione, perfetti per le mamme anche più impegnate, che consentono di dimenticare il fastidio della ricrescita dei peli e di essere utilizzati comodamente a casa.

Scopri le caratteristiche avanzate di Silk-épil 9 Flex e Braun Skin i-expert

Di seguito, troverai una selezione di dispositivi tecnologicamente avanzati per un regalo di bellezza pensato per le nostre mamme: dispositivi che trasformano l’epilazione in un momento di relax e self-care, direttamente nel comfort del proprio domicilio.

Inoltre, Braun pensa anche alla convenienza: a partire dal 1° maggio 2024, Braun ha avviato l’iniziativa “Cashback Braun Estate”, che offre a ogni acquirente la possibilità di ottenere un rimborso di €40,00 sull’acquisto di Silk-épil 9 Flex. Quest’offerta è valida fino al 31 agosto 2024 presso numerosi punti vendita fisici e online.

Silk-épil 9 Flex:

Nelle nuove colorazioni oro e rosé, Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile, che si adatta perfettamente alle curve del corpo, consentendo di raggiungere anche le aree più difficili in modo rapido ed efficiente. La sua innovativa funzione Smart Touch rende l’epilazione senza sforzo e delicata, ideale per le zone sensibili. Basta regolare la pressione del dispositivo sulla pelle per passare facilmente dalla modalità Power a quella Gentle. La testina è dotata di tecnologia MicroGrip, che garantisce una maggiore precisione catturando i peli fino a 0,5 mm, senza la necessità di aspettare che crescano per avere una pelle liscia fino a 4 settimane. Le confezioni premium includono accessori per una completa routine di esfoliazione ed epilazione per viso e corpo, per una pelle irresistibilmente liscia e setosa.

Braun Skin i-expert:

Per chi desidera una soluzione permanente, c’è Braun Skin i-expert, la prima luce pulsata con app integrata che si adatta alla pelle e fornisce feedback in tempo reale per migliorare le sessioni di epilazione. I primi risultati sono visibili in sole 3 settimane. La tecnologia intelligente di Braun Skin i-expert adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle e guida in modo interattivo l’utente durante il trattamento. La pianificazione intelligente si adatta agli impegni dell’utente e riorganizza il calendario delle sessioni in base ai progressi e agli obiettivi.

Se desiderate saperne di più abbiamo recensito il nuovo Braun Skin i-expert per voi, ecco la nostra recensione!

E voi? Quale sceglierete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).