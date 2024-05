Recensione Teufel Rockster Go 2: lo speaker compatto e potente

In quest’articolo, esploreremo il nuovo altoparlante Bluetooth Rockster Go 2 di Teufel. Recentemente ho avuto l’opportunità di testare questo speaker, dalle giuste dimensioni, capace di offrire un suono potente e di alta qualità sia l”interno che all’esterno

Teufel è un’azienda tedesca esperta in apparecchiature audio e fornisce soluzioni ottimali per gli audiofili di tutto il mondo. In quest’articolo, andremo a recensire il nuovo speaker Bluetooth Rockster Go 2, l’altoparlante compatto e dal suono potente.

Grazie alla sua costruzione impermeabile, l’altoparlante può essere utilizzato senza preoccupazioni anche sotto la pioggia o vicino alla piscina, garantendo una resistenza affidabile. La batteria offre oltre 15 ore di riproduzione a un volume medio e oltre 28 ore in modalità di risparmio energetico, assicurando un’esperienza di ascolto continua e senza interruzioni.

Panoramica generale | Recensione Teufel Rockster Go 2

Il ROCKSTER GO 2 si presenta come il compagno perfetto per ogni avventura, offrendo prestazioni, resistenza e durata eccezionali. Con una struttura in gomma robusta, ospita due driver full-range che offrono un suono stereo autentico e potente. La presenza di una membrana passiva nella parte anteriore garantisce bassi sorprendenti, mentre la tecnologia Teufel Dynamore amplifica il panorama stereo con un semplice tocco.

La batteria offre circa 15 ore di riproduzione a un volume medio e oltre 28 ore in modalità risparmio energetico, e può essere comodamente ricaricata tramite la porta USB-C laterale, senza la necessità di protezioni contro acqua e sporco grazie alla sua certificazione IP67. Ciò rende l’altoparlante resistente all’acqua e perfetto per l’utilizzo sotto la pioggia o vicino alla piscina, ed è facilmente pulibile con acqua corrente.

Il ROCKSTER GO 2 è dotato di funzioni intelligenti, consentendo il collegamento di due unità in modalità stereo tramite la funzione Party Link, che può essere estesa fino a 100 altoparlanti collegati in serie via Bluetooth. La praticità di trasporto è garantita dalla cinghia flessibile inclusa, che consente di trasportare comodamente l’altoparlante a mano o di fissarlo a uno zaino. Inoltre, la filettatura da 1/4 di pollice sul fondo offre molteplici opzioni di montaggio compatibili con fotocamere e action cam. Disponibile in tre varianti di colore: Nero & Rosso, Grigio & Nero e Total Black, questo speaker Bluetooth offre una scelta elegante e versatile per soddisfare ogni preferenza estetica.

Confezione e unboxing | Recensione Teufel Rockster GO 2

Il prodotto mi è arrivato in una confezione non del tutto convenzionale. Molto piccola, ricoperta dalla pellicola protettiva, senza scatola esterna dove solitamente sono riportati il nome, l’immagina e le caratteristiche del prodotto. All’interno, troviamo posto in primo piano l’immancabile manuale delle istruzioni. Tolto il manuale, troviamo il nostro speaker Bluetooth, il suo cavo USB e cinghia flessibile di sicurezza (per poter portare il nostro speaker sempre con noi).

Caratteristiche tecniche | Recensione Teufel Rockster Go 2

Altoparlante Bluetooth stereo compatto con un suono potente adatto a ogni situazione.

Dotato di elevata protezione ( standard IP67 ) contro polvere e acqua, incluso l’immersione. La sua struttura robusta e gommata è resistente agli urti.

) contro polvere e acqua, incluso l’immersione. La sua struttura robusta e gommata è resistente agli urti. La batteria ad alta capacità offre oltre 15 ore di riproduzione , con una modalità di risparmio energetico che estende il tempo di riproduzione a oltre 28 ore a volume medio.

, con una modalità di risparmio energetico che estende il tempo di riproduzione a oltre 28 ore a volume medio. Incorpora due driver full-range in alluminio e una membrana passiva per i bassi, garantendo un suono stereo potente.

e una membrana passiva per i bassi, garantendo un suono stereo potente. La tecnologia Dynamic Bass ottimizza i bassi in base al volume impostato, mentre la tecnologia Dynamore espande ulteriormente il palco stereo con un semplice tocco.

ottimizza i bassi in base al volume impostato, mentre la tecnologia Dynamore espande ulteriormente il palco stereo con un semplice tocco. Supporta il Bluetooth con AAC e il Google Fast Pair .

. La funzione Party Link consente di accoppiare due ROCKSTER GO 2 per creare una coppia stereo o collegare fino a 100 altoparlanti per formare una catena.

consente di accoppiare due ROCKSTER GO 2 per creare una coppia stereo o collegare fino a 100 altoparlanti per formare una catena. È dotato di una scheda audio integrata per la riproduzione da Mac o PC tramite cavo USB-C.

per la riproduzione da Mac o PC tramite cavo USB-C. Include una pratica cinghia flessibile e una filettatura da 1/4 di pollice per montaggio su stativi e supporti comuni.

per montaggio su stativi e supporti comuni. I pulsanti di controllo sono grandi e visibili, e c’è anche un indicatore LED della batteria.

Design ed utilizzo | Recensione Teufel Rockster Go 2

Esaminando il design e l’utilizzo di questo speaker Bluetooth di casa Teufel, devo ammettere che all’inizio, al primo colpo d’occhio ho avuto dei dubbi riguardo alla sua robustezza. Tuttavia, una volta estratto dalla confezione e toccato con mano, ho cambiato idea: appare solido e resistente grazie ai materiali di fabbricazione e alle protezioni (il dispositivo è ricoperto da un materiale plastico) spesse che lo proteggono dall’acqua e dalla polvere, permettendone l’utilizzo anche in ambienti più selvaggi. Molto bello da vedere, a mio avviso, l’accostamento tra il suo colore grigio ed i bordi neri, che lo rendono esteticamente gradevole.

Ho testato lo speaker con diversi dispositivi. La prima connessione non è stata particolarmente veloce, ma successivamente il funzionamento e l’accoppiamento con altri dispositivi sono migliorati notevolmente. Il suono è abbastanza potente e preciso, con livelli elevati nonostante le dimensioni compatte; ottimo al chiuso, da migliorare a mio avviso quando si è in giro per la città. Inoltre, ho riscontrato una lunga durata della batteria; personalmente, ho utilizzato lo speaker per circa 9 ore consecutive con una sola carica e la batteria non ha dato segnali di cedimento.

Considerazioni e prezzo

Nel complesso mi ritengo abbastanza soddisfatto di questo nuovo speaker di Teufel. Guardando il prezzo del prodotto (già disponibile presso lo store Teufel e su Amazon al prezzo di 149,99 euro) e le sue caratteristiche mi sento di consigliare l’acquisto di questo dispositivo. Ovviamente ci sono alcune considerazioni da fare, come l’accoppiamento tra lo speaker ed alcuni dispositivi che potrebbe indicare una leggera lentezza (sebbene il problema potrebbe essere stato legato ai miei dispositivi personali). Ma partiamo dal principio:

in termini di qualità del suono, questo speaker si distingue rispetto a molti altri altoparlanti Bluetooth che ho testato. Il Teufel Rockster Go 2 offre una chiarezza vocale eccezionale e bassi potenti , il che gli permette di “guadagnare punti” se rapportato al prezzo e alle dimensioni. Quindi, se state cercando un suono abbastanza pulito con bassi potenti, il Rockster Go è una scelta affidabile .

, il che gli permette di “guadagnare punti” se rapportato al prezzo e alle dimensioni. Quindi, se state cercando un suono abbastanza pulito con bassi potenti, il Rockster Go . Inoltre, va sottolineato che è impermeabile, resistente agli urti e ha una batteria di tutto rispetto (ricaricato dopo più di 16 ore di utilizzo a piena potenza).

Note negative:

volendo essere pignoli, a causa del rivestimento in gomma potrebbe essere necessario esercitare una pressione più decisa sui tasti per trasmettergli l’input (ho avuto paura di poterlo danneggiare, ma è una sensazione personale);

(ho avuto paura di poterlo danneggiare, ma è una sensazione personale); Connessione ad alcuni dispositivi (smartphone/tablet) un po lenta e macchinosa rispetto ad altri;

Suono ottimo all’interno, da “rivedere il max” quando si è in luoghi aperti e con molta gente.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo ROCKSTER GO 2 di Teufel? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).