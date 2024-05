Il bilancio di Canon a conclusione della Milano Design Week: il mercato dell’interior decoration in forte crescita per soddisfare la domanda di personalizzazione e generare nuove opportunità di business

La decorazione d’interni si popola di colori, effetti speciali e texture pregiate. Le carte da parati tornano in auge, dopo un lungo periodo di minimalismo e total white, accompagnate da stampe d’arredo dagli effetti sorprendenti. In questo scenario la stampa digitale gioca un ruolo cruciale nel lavoro degli interior designer, per i quali la tecnologia rappresenta sempre più la chiave di volta per realizzare velocemente e a costi contenuti prodotti unici e su misura, rispondendo al meglio alle mutate esigenze della clientela.

A testimoniare questa tendenza in costante crescita Canon Italia, che ha concluso con successo la sua esperienza alla Milano Design Week. Presente per il secondo anno consecutivo negli spazi di “A Casa Ovunque ’24 – Human Technology”, l’evento organizzato da Sfera MediaGroup, la divisione infanzia di RCS MediaGroup e The Playful Living, team creativo e internazionale che si occupa di design a più livelli, l’azienda nipponica ha confermato come la stampa digitale stia aprendo nuovi orizzonti e opportunità nella riqualificazione degli ambienti, mettendo al servizio della creatività di professionisti e stampatori la sua vasta gamma di applicazioni e supporti innovativi.

Canon: il design decoration con la stampa digitale

Negli ultimi anni è tornata la voglia di rivestire le pareti di casa, ufficio, spazi commerciali e ambienti di hospitality con look capaci di esprimere e interpretare il gusto estetico dei singoli clienti. In questo contesto la carta da parati si conferma un vero e proprio must, con grafiche esclusive, decori innovativi, colori e fantasie che dominano l’universo dell’interior décor. Una tendenza che trova risposte nel mercato on demand, capace di soddisfare le esigenze di flessibilità e dinamicità per una personalizzazione sempre maggiore del cliente.

A guidare il trend delle applicazioni su richiesta anche il fattore socioeconomico: il crescente costo delle materie prime rende i tradizionali progetti di ristrutturazione più onerosi, mentre il decor stampato porta con sé vantaggi operativi, poiché la produzione di design personalizzati offre a designer e architetti l’opportunità di lavorare in libertà e permette agli utenti finali di ottenere esattamente ciò che desiderano.

Canon: il design decoration con la stampa digitale | totale personalizzazione

Aspetti, questi ultimi, da sempre al centro della vision di Canon, che si distingue per la capacità di abbracciare le molteplici necessità di tutti gli attori dell’intera filiera, grazie a un’offerta strutturata sulla Total Experience e la Mass Personalization. Due strategie perfettamente integrate tra loro, che consentono di creare esperienze condivise tra i diversi stakeholder, producendo al contempo oggetti unici a costi e tempi ridotti.

Grazie alle infinite potenzialità delle stampanti Canon, il design di interni può contare su una grande varietà di soluzioni, in grado di garantire un’altissima qualità unita a un’eccezionale durata del prodotto, sia nelle edizioni limitate, sia in caso di tirature più elevate. Anche la scelta dei supporti e dei materiali è davvero ampia. Che si tratti di vetro, metallo, legno, plexiglass, similpelle o tela, la forza del digital printing nipponico consente di riprodurre decorazioni dagli effetti sorprendenti su diversi oggetti ed elementi di arredo.

L’impiego di tecnologie all’avanguardia va così incontro alle esigenze degli operatori del settore, chiamati ad unire stile e creatività, a un approccio agile e flessibile per restare competitivi.