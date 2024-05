PS Plus: lista dei giochi gratis di maggio 2024

Cowboy e cani da guardia uniscono le forze: la Tripla A invade il catalogo di giochi gratis di maggio 2024 per gli iscritti a PS Plus

Siccome recentemente abbiamo descritto i giochi gratis di maggio 2024 per gli abbonati a Xbox Game Pass, ci sembrava doveroso fare lo stesso con PS Plus. E come avreste già poter intuito dal sottotitolo qui sopra, gli iscritti alle categorie Extra e Premium potranno beneficiare di nientemeno che Red Dead Redemption 2. Difficilmente Arthur Morgan ha bisogno di presentazioni, ma se la campagna nel carismatico e tormentato West di Rockstar Games non dovesse fare per voi ci sono sempre le scampagnate da fuorilegge in rete di Red Dead Online come valida alternativa. Non è tutto qui, naturalmente, casomai servisse un promemoria sugli altri titoli che non hanno potuto rubare la scena.

Dal 21 maggio il Catalogo Giochi PlayStation Plus Extra e Premium includerà:

🏜️Red Dead Redemption 2

🕵️Deceive Inc.

😺 Cat Quest I & II

📱 Watch Dogs

Scopri di più: https://t.co/jwck2YeThm — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 15, 2024

I giochi gratis di maggio 2024 su PS Plus

Proseguendo, gli iscritti a PS Plus troveranno tra i loro giochi gratis un’altra gradita novità di maggio 2024: Watch Dogs. Il gioco, che spegne quest’anno la sua decima candelina, non ha mai toccato le vette del successo toccate da altri franchise Ubisoft (gli unici attualmente al sicuro, ndr), ma pur non chiamandosi Far Cry o Assassin’s Creed si è distinto dagli altri open world con la sua meccanica di hacking. Le altre aggiunte annoverano il DLC City Living per The Sims 4, ma non vanno neanche dimenticati il gioco furtivo multiplayer Deceive Inc., lo sparatutto roguelike Rockay City, lo strategico in tempo reale The Settlers: New Allies, il survival Stranded: Alien Dawn, la duologia (e futura trilogia) GdR di Cat Quest e l’adattamento di The LEGO Movie 2. I giochi PS1 per gli abbonati a Premium sono 2Xtreme, G-Police e Worms Pinball (nato come parte di Addiction Pinball, ndr).

Ora sta a voi dirci la vostra: il menù vi soddisfa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.