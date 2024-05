Shogun: la stagione 2 della serie è in sviluppo

Presentata inizialmente come una miniserie, Shogun ha poi ottenuto risultati d’ascolto stellari spingendo FX e Hulu a estendere la storia alla stagione 2

L’avventura di Shogun continua. FX ha annunciato che intende lavorare non solo a una seconda ma anche a una terza stagione, collaborando con chi detiene i diritti dell’opera di James Clavell – da cui la serie è tratta – per estendere la storia. L’ordine ufficiale di due stagioni aggiuntive, tuttavia, dipenderà da come andranno lo sviluppo e il processo di creatività.

Dopo l’esordio sfavillante negli Stati Uniti su FX e Hulu e in Italia su Disney+, la produzione aprirà la stanza degli scrittori quest’estate in modo che gli autori possano pensare a che strada intraprendere per estendere la storia del romanzo originale di James Clavell. Torneranno al lavoro tutti i creativi già coinvolti nella prima stagione: tra questi i co-creatori Rachel Kondo e Justin Marks, la produttrice esecutiva Michaela Clavell, e la star e produttore esecutivo Hiroyuki Sanada.

Shogun: luce verde per le stagione 2 e anche per una terza

Basata sull’omonimo romanzo d’avventura del 1975, Shogun è stata presentata come una miniserie d’ambientazione storica, quindi della durata di una sola stagione. Se l’ordine di due stagioni aggiuntive dovesse diventare realtà, il titolo si sposterà nella categoria drama in vista della corsa agli Emmy di quest’anno. Come trapelato in precedenza, inoltre, Hiroyuki Sanada avrebbe già firmato un contratto per tornare nei panni di Yoshii Toranaga in caso di rinnovo.

Shōgun è ambientata nel Giappone del 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Segue un marinaio inglese naufrago che viene coinvolto nella pericolosa politica feudale giapponese. Porta infatti con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. La serie è stata la produzione più costosa mai realizzata per FX, ma l’investimento ha ripagato la spesa visto che a livello di ascolti è diventata la serie di general entertainment più vista a livello globale, con 9 milioni di visualizzazioni nei primi sei giorni dall’uscita.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.