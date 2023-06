Persona 3 Reload: leak del trailer del remake con data di uscita

L’episodio in blu arriva sulla console dalle tinte verdi: in questo leak di Persona 3 Reload, il trailer del remake mostra la data di uscita

I recenti leak sembrano suggerire che Atlus sia pronta a fare diversi annunci di rilievo circa il noto spinoff di Shin Megami Tensei, e ora abbiamo un trailer di Persona 3 Reload, chiacchierato remake, con annessa data di uscita. L’annuncio in questione avrebbe dovuto essere previsto per l’imminente Xbox Games Showcase (di cui, come avrete intuito, faremo un recap), visto il materiale presente nel tweet qui sotto. Da tempo si parla di una nuova mano di vernice per il terzo capitolo, e a quanto pare l’impazienza di Atlus ha tradito il team di sviluppo quanto basta da caricare il video in anticipo sulla pagina di Instagram. Ci scusiamo con Atlus per l’effetto Streisand di cui avrebbe fatto a meno, ma l’effetto sorpresa (o dovremmo dire “Last surprise”?) è sfumato nel momento in cui il trailer è stato diffuso.

Atlus messed up. They revealed Persona 3 Remake too early on their instagram pic.twitter.com/xycj3wZZ5d — Faz (@ScrambledFaz) June 8, 2023

Il remake che non ti aspetti (ma per cui Atlus non aspetta): il trailer di Persona 3 Reload e il leak della data di uscita

Confermando i recenti leak in merito, il titolo del remake è Persona 3 Reload. Il trailer di annuncio mostra brevemente le nuove cutscene, la grafica tirata a lucido, un po’ di combattimenti, i dungeon, le attività secondarie e altro. Inoltre, nonostante la promessa di un futuro multipiattaforma per la serie da parte di Atlus, il logo Xbox campeggia fieramente nel video di presentazione: un dettaglio, questo, che non ci sfuggirà durante l’Xbox Games Showcase di dopodomani sera. In quanto al gioco, sappiamo che uscirà a inizio 2024 e che, contrariamente ad altri titoli della serie, sfrutterà l’Unreal Engine. Sappiamo inoltre che uscirà su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, e che al lancio sarà su Game Pass. Possiamo pronosticare l’arrivo su PS5 e PS4 visti i trascorsi di Atlus, ma per quanto riguarda Nintendo Switch toccherà pazientare.

