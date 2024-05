Blackmagic: uno sguardo ai nuovi prodotti video

Blackmagic ha di recente lanciato una grande varietá di nuove soluzioni innovative sul mercato che ancora una volta confermano la filosofía di Blackmagic Design di rendere il settore dell’audiovisuale accessibile ai professionisti

Blackmagic è il marchio australiano che opera nel settore audiovisivo e di post produzione garantendo alte prestazioni con prodotti accessibili ad una vasta gamma di professionisti, sia per il loro formato, sia per il loro prezzo. Di recente l’azienda ha annunciato nuovi prodotti, rivolti al mondo della produzione cinematografica, che guardano alla nuova era. In più si aggiunge anche il nuovo DaVinci Resolve 19, programma di post produzione video. Vediamo insieme nel dettaglio tutti i prodotti

Blackmagic: uno sguardo ai nuovi prodotti annunciati | URSA Cine 12K

Blackmagic URSA Cine 12K è una rivoluzionaria telecamera cinematografica digitale che integra perfettamente le tecnologie avanzate nel processo di post-produzione. Dotata di un sensore RGBW di grande formato da 36 x 24 mm con un’eccezionale gamma dinamica di 16 stop, di supporti per obiettivi intercambiabili e di connessioni standard, la URSA Cine 12K offre versatilità e prestazioni senza pari. Con 8 TB di spazio di archiviazione ad alte prestazioni e una rete veloce per il caricamento e la sincronizzazione dei media su Blackmagic Cloud, è uno strumento formidabile per i creatori di fascia alta.

URSA Cine dispone di un nuovo rivoluzionario sensore progettato per ottenere immagini straordinarie in tutte le risoluzioni dal 4K e fino al 12K. L’ampio sensore si basa sulla tecnologia della URSA Mini Pro 12K con grandi fotositi che arrivano a 16 stop di gamma dinamica. La rivoluzionaria architettura RGBW fornisce la stessa quantità di pixel rossi, verdi e blu. È dunque ottimizzata per fornire colori intensi in qualsiasi risoluzione, garantendo una flessibilità e una qualità delle immagini senza paragoni.

Blackmagic URSA Cine 12K è già disponibile dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$14.995.

Blackmagic: uno sguardo ai nuovi prodotti annunciati | PYXIS 6K

Blackmagic PYXIS 6K: una telecamera cinematografica digitale di nuova generazione progettata per la prossima era della cinematografia. Il suo innovativo design a scatola o a cubo offre versatilità, consentendo ai creatori di personalizzare la configurazione della telecamera in base alle proprie esigenze di produzione. Dotata di un ampio sensore 6K da 36 x 24 mm che offre 13 stop di gamma dinamica e di doppi registratori di supporti CFexpress, il tutto in un corpo personalizzabile.

Dotata di diversi fori di montaggio e piastre laterali per gli accessori, Blackmagic PYXIS si trasforma facilmente nella camera su misura per qualsiasi progetto. Il suo corpo camera compatto è realizzato in alluminio aeronautico lavorato a CNC di precisione, super solido e leggero. È semplicissima da montare su una vasta gamma di rig come gru, gimbal e droni. Oltre ai molteplici fori di montaggio filettati da 1/4” e 3/8″ situati sulla parte superiore e alla sua base, Blackmagic PYXIS offre diverse piastre laterali per collegare una serie di accessori come maniglie, microfoni e persino gli SSD. Si tratta dunque di una camera estremamente robusta e affidabile che si può accessoriare su misura per ogni produzione.

Blackmagic PYXIS 6K sarà disponibile a giugno 2024 a partire da US$2995 dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

Blackmagic: uno sguardo ai nuovi prodotti annunciati | DaVinci Resolve 19

Oltre a quanto sopra, Blackmagic Design ha anche annunciato DaVinci Resolve 19, che aggiunge nuovi strumenti AI, più di 100 aggiornamenti di funzionalità come IntelliTrack AI, riduzione del rumore Ultra NR, ColorSlice sei vector grading, film look creator FX, editing multisorgente, nuovi strumenti di rotoscoping multipoly, nuovo Fairlight AI audio panning to video, ducker track FX e ambisonic surround sound oltre a nuove funzionalità Blackmagic Cloud per i grandi clienti.

La versione beta pubblica di DaVinci Resolve 19 è disponibile per il download dal sito di Blackmagic Design.

E per migliorare la propria postazione per la color correction, ecco anche DaVinci Resolve Micro Color Panel, con trackball di alta qualità e manopole di controllo lavorate con precisione per la regolazione fine dei parametri chiave del grading, oltre a tasti di navigazione e di trasporto per l’accesso diretto ai comandi e Blackmagic Cloud Store Max, che offre uno storage in rete ad alte prestazioni progettato specificamente per il settore cinematografico e broadcast.

DaVinci Resolve Micro Color Panel sarà disponibile da maggio 2024 a partire da US$495, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.



Blackmagic Design ha anche lanciato altre soluzioni per la produzione live, oltre a una riduzione dei prezzi dei prodotti Blackmagic Video Assist.