POCKETBOOK: leggere è il dono più prezioso che possiamo dare a noi stessi

Per la mamma multitasking, che ama leggere senza sforzo e vuole con sé migliaia di libri, arriva il nuovo PocketBook Era Color. Con un mini formato da 7 pollici e un peso leggero di poco più di 200 grammi, questo e-reader a colori offre un’esperienza di lettura straordinaria per tutti i formati, incluso fumetti e libri illustrati per i più piccoli.

Dotato di uno schermo “effetto carta”, un touch screen e pratici pulsanti laterali per una facile navigazione con una sola mano, il PocketBook Era Color è anche dotato di altoparlante integrato per l’ascolto di musica e audiolibri, oltre alla funzione Text-to-Speech disponibile in 25 lingue. Con connettività Wi-Fi e resistenza all’acqua IPX8, è il regalo perfetto per le mamme hi-tech, disponibile anche su Amazon a € 259.

Per la mamma viaggiatrice che ama leggere ovunque, c’è il PocketBook InkPad 4, con uno schermo da 7,8 pollici che offre un’esperienza di lettura confortevole e resistente agli urti e all’acqua. Con funzionalità Wi-Fi, Bluetooth e SMARTlight per regolare la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione, il PocketBook InkPad 4 è ideale anche per viaggiare o rilassarsi in una spa. Disponibile a partire da € 289.

Infine, per la mamma over 40 o la nonna hi-tech, c’è il PocketBook InkPad Color 3, con un formato comodo da 7,8 pollici e uno schermo a colori antiriflesso perfetto per leggere riviste, fumetti e libri illustrati. Resistente all’acqua e dotato di altoparlante incorporato, questo dispositivo offre anche la funzione Text-to-Speech in 26 lingue e una connettività Wi-Fi, insieme alla funzione SMARTlight adattiva che regola automaticamente la luminosità dello schermo per non affaticare gli occhi. Disponibile a partire da € 325, è il compagno perfetto per un mondo di letture e intrattenimento senza fine. Se volete approfondire tutti i dettagli del PocketBook InkPad Color 3 leggete qui la nostra recensione!

