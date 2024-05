Sennheiser HD 620S rivisitati: elimina le distrazioni, con un suono aperto che ti avvolge

Le cuffie Sennheiser HD 620S rappresentano un’evoluzione nel mondo dell’audio, sfidando le convenzioni con la loro capacità di offrire un suono aperto e spazioso, tipicamente associato alle cuffie aperte, nonostante siano di tipo chiuso

Questo innovativo approccio permette agli appassionati di audio di godere di un’esperienza immersiva senza distrazioni, mantenendo al contempo la naturalezza e l’ampiezza del suono.

Sennheiser HD 620S Ridefiniscono l’esperienza di ascolto

La Sennheiser HD 620S è una cuffia chiusa progettata per gli audiofili che desiderano un’esperienza immersiva senza distrazioni, mantenendo al contempo la naturalezza e l’ampiezza del suono. Con un trasduttore da 42 mm e un diaframma da 38 mm con bobina vocale in alluminio ultraleggero da 150 ohm, offre una risposta agli impulsi eccezionale e un suono uniforme, caratteristico della serie 600 di Sennheiser.

Le cuffie HD 620S sono in grado di isolare l’ascoltatore dal mondo esterno grazie a un deflettore e un’ammortizzazione appositamente progettati, mantenendo intatto il dettaglio e la tonalità naturali del suono. La disposizione del baffo aperto e dei trasduttori angolati consente di replicare l’immagine spaziale degli altoparlanti, garantendo un’esperienza di ascolto completamente isolata.

Per quanto riguarda la durata e il comfort, le cuffie HD 620S sono realizzate con componenti in acciaio rinforzato e morbide imbottiture in similpelle, che riducono le risonanze indesiderate e assicurano il comfort durante un utilizzo prolungato. I trasduttori angolati da 42 mm migliorano ulteriormente l’ampiezza del palcoscenico sonoro, conferendo un vantaggio unico alle cuffie chiuse.

Tra le caratteristiche tecniche avanzate troviamo il damping acustico minimo, che elimina l’ammortizzatore attorno al trasduttore, e una copertura antipolvere acusticamente trasparente. Il baffo aperto permette un movimento dell’aria più fluido, assicurando un suono più rapido e brillante, mentre il bordo altamente elastico contribuisce a una riproduzione pulita e ricca delle basse frequenze. La bobina in alluminio leggero offre un’ottima risposta agli impulsi, mentre la fascia in acciaio rinforzato e i padiglioni auricolari in similpelle ventilata offrono benefici acustici.

Le Sennheiser HD 620S rappresentano un equilibrio perfetto tra prestazioni audio di alta qualità, durata e comfort. Il prezzo indicativo è di 349 euro.

