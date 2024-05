XIAOMI Redmi 13C: offerta eccezionale da MediaWorld

Sul sito di MediaWorld è adesso possibile acquistare in offerta lo XIAOMI Redmi 13C. Vediamo quali sono le sue caratteristiche

MediaWorld ha lanciato un’interessante su uno smartphone moderno: lo XIAOMI Redmi 13C. Questo dispositivo presenta un design sottile ed elegante. Lo spessore è di soli 8,09 mm, quindi è comodo da impugnare e utilizzare. Disponibile in quattro colorazioni naturali (Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White), si adatta a ogni stile e personalità. Il display LCD IPS da 6,74 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, offre immagini molto nitide, perfette per guardare video, giocare o navigare sui social media. La certificazione TÜV Rheinland assicura inoltre comfort di visione, riducendo l’affaticamento degli occhi anche dopo l’uso prolungato. Il processore MediaTek Helio G85, ottimizzato con MIUI 14, è supportato da 6 o 8 GB di RAM (espandibili fino a 16 GB utilizzando lo storage disponibile). Ciò garantisce prestazioni reattive nelle attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di social media e l’esecuzione di app di produttività. L’offerta di MediaWorld a soli 149€ invece di 179,90€ rende questo dispositivo davvero appetibile.

XIAOMI Redmi 13C: memoria, fotocamera e batteria

La memoria interna da 128 o 256 GB, ulteriormente espandibile tramite microSD, offre ampio spazio per foto, video, app e giochi. Insomma, si possono archiviare tutti i contenuti preferiti senza preoccuparsi di riempiere la memoria. Per quanto riguarda l’ambito fotografico, non delude affatto. È presente la tripla fotocamera posteriore dotata di un sensore principale da 50MP, l’obiettivo macro da 2MP e il modulo ausiliario. Questa combinazione permette di scattare foto nitide e dettagliate in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 8MP, integrata in un notch a goccia, è perfetta per selfie e videochiamate, garantendo sempre un’ottima resa visiva.

La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia prolungata, consentendo di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata. La ricarica rapida a 18W, con tecnologia Power Delivery, permette inoltre di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario. Riassumendo, lo XIAOMI Redmi 13C è uno smartphone completo e versatile, oltre che affidabile, performante e dal design accattivante.

