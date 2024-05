Fallout 4: le migliori mod da apportare al gioco

Se Fallout 4 in qualche modo non vi basta più, ci sono tante mod per riscoprirlo: abbiamo scelto le migliori cinque appositamente per voi

Il chiacchiericcio che la serie Amazon Prime Video ha generato intorno al materiale originale ci ha ricordato quanto Fallout 4 sia a tutti gli effetti uno dei pinnacoli per i giochi di ruolo occidentali, ma questo non ci ha impedito di selezionare le migliori mod disponibili. La transizione alla visuale in prima persona in stile The Elder Scrolls con elementi da sparatutto ha giovato enormemente alla saga, nonostante l’assenza di alcuni elementi probabilmente cruciali per alcuni giocatori. Ed è a loro che dedichiamo questa piccola guida turistica, tra le oltre 30 opzioni in giro. Il Commonwealth post-apocalittico è indubbiamente una gioia da riscoprire, ma su PC lo si può fare con mezzi anche migliori. Ecco quali!

Vedi chi parla | Fallout 4: le migliori mod

Qual è l’aspetto di Fallout 4 universalmente detestato da più giocatori, per i quali il gioco ha quasi mancato l’olimpo dei migliori, per quanto risolvibile con una semplice mod? Non poter vedere cosa si sta per dire non è l’ideale quando il gioco presenta alberi di dialogo anche molto complessi. Per fortuna, però, tramite Full Dialogue Interface (che lasceremo in inglese per darvi modo di cercare comodamente la patch altrove) potrete dire tranquillamente addio a questa preoccupazione. Al posto di fuorvianti vocaboli singoli, ora i giocatori possono sapere cosa dirà il loro avatar senza dover per forza andare a tentoni. È o non è dieci volte meglio, così?

Stilista fatalista | Fallout 4: le migliori mod

Diciamoci la verità: è un po’ difficile sfilare in passerella con la tuta gialloblu della Vault-Tec. Al fine di personalizzare un po’ la propria esperienza di gioco, è nato il BodySlide and Outfit Studio. Tramite questa mod, è possibile sfruttare strumenti simili ad altre soluzioni fai-da-te viste nel gaming con mouse e tastiera ma senza le complicazioni che ne derivano. Con un minimo di sforzo, i giocatori possono trasformare il titolo nel loro parco giochi privato ed è decisamente più appagante gironzolare per le terre aride indossando qualunque cosa ci venga in mente. Okay, forse “qualunque” proprio no…

Patch non ufficiale (nome non definitivo) | Fallout 4: le migliori mod

Avete presente quando abbiamo parlato della patch uscita oggi? Ebbene, come ogni gioco targato Bethesda, manco Fallout 4 se la passa sempre benissimo con i bug. Se volete evitare di incappare nei vari singhiozzi di rito, probabilmente la vostra scelta migliore è la patch non ufficiale del gioco. Si tratta semplicemente di un rattoppo con cui gli stessi fan hanno posto rimedio a molti dei bug riscontrati prima ancora che ci arrivasse Bethesda. Sì, lo sappiamo bene che detto così suona molto, molto male. No, la mod non è prevista per console. Sì, esatto, tocca solo pazientare ancora per qualche tempo.

“Come mi vorresti, vediamo un po’ / prendi una matita, ti seguirò” | Fallout 4: le migliori mod

La creazione del personaggio a inizio avventura non offre nulla di particolarmente rivoluzionario. Può soddisfare i bisogni basilari di chi vuole creare il proprio avatar in un gioco di ruolo che lo prevede; non per questo, però, si tratta di qualcosa di sostanzioso. Se invece è proprio la sostanza ciò che cercate, potrebbe farvi comodo ricorrere a LooksMenu. Trattasi di una mod con cui scegliere i propri lineamenti senza doversi scervellare più di tanto. Oltre a salvare le proprie preferenze, rendendo ogni personaggio più unico. Nel bene e nel male, a seconda di chi sta impugnando il pennello…

Menzioni d’onore | Fallout 4: le migliori mod

Noi non abbiamo numerato alcunché, ma in realtà questa è una top 5, lo sapete, giusto? Tra le 34 opzioni che abbiamo trovato, abbiamo selezionato le prime cinque lasciando qui le posizioni da 10 a 6. Come per ogni voce di questo articolo, starà a voi cercare quel che vi interessa maggiormente: del resto, dove avete trovato una modifica troverete pure le altre. Detto questo, ecco le menzioni d’onore dell’articolo:

10) Minimappa migliorata con strade e icone visibili

9) Editor di case con strutture estese

8) Workshop accessibile ovunque sulla mappa

7) Editor di occhi

6) Maltempo vero e proprio

“Azz, che corazz”

In cima alle migliori mod si piazza una presenza fissa sulla copertina di ogni capitolo della serie, Fallout 4 incluso. Armorsmith Extended integra un totale di sedici cambiamenti radicali di cui andranno a beneficiare tutti gli elementi anche solo lontanamente legati alla vostra armatura. Questi ultimi spaziano dalla possibilità di indossare praticamente qualsiasi cosa alla reinvenzione dell’intero sistema di modifiche alla corazza. Tutti elementi, questi, che hanno permesso alla patch di venire scaricata da oltre dieci milioni di giocatori, il che la dice lunga sul feeback positivo della community.

Ora sta a voi dirci la vostra: quale modifica preferite? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.