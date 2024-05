Canon annuncia lo sviluppo di EOS R1, il primo modello di punta del Sistema EOS R dotato di innesto RF, che verrà presentato sul mercato nel 2024

EOS R1 è una fotocamera mirrorless full-frame destinata ai professionisti che riunisce le tecnologie più all’avanguardia di Canon e coniuga prestazioni di altissimo livello con l’eccellente affidabilità che ci si attende da un modello di punta. Questa fotocamera migliora in modo significativo le prestazioni sia fotografiche sia video (anche rispetto a EOS R3) e soddisfa le elevate esigenze dei professionisti che operano in un’ampia gamma di settori, tra i quali produzione video, fotografia sportiva e cronaca.

Canon EOS R1 in arrivo: scopriamo come sarà

EOS R1 si avvale di un nuovo sistema di elaborazione delle immagini, composto da due processori – l’innovativo DIGIC Accelerator e il preesistente DIGIC X – e un nuovo sensore CMOS. Questo sistema consente l’elaborazione ad alta velocità di un elevato volume di dati e ottimizza la messa a fuoco automatica (AF) e una serie di altre funzioni.

Grazie alla combinazione avanzata del nuovo sistema di elaborazione delle immagini con la tecnologia deep learning, Canon ha raggiunto il massimo livello di precisione e velocità nel riconoscimento dei soggetti. Per esempio, durante gli eventi sportivi di squadra dove più atleti si incrociano tra loro, la maggiore precisione di tracciamento del soggetto consente di seguire continuamente il target anche se un altro soggetto si frappone tra lui e l’obiettivo. Inoltre, la funzione AF “Priorità azione” riconosce il movimento del soggetto analizzandone rapidamente lo stato. Nei momenti più concitati e imprevedibili, questa funzione individua automaticamente come soggetto principale il giocatore che svolge una determinata azione, per esempio colpire il pallone, e sposta immediatamente l’area AF, aiutando a catturare i momenti decisivi del gioco.

La combinazione del nuovo sistema di elaborazione delle immagini e della tecnologia deep learning contribuirà al miglioramento della qualità. Canon ha implementato nella fotocamera una versione migliorata della funzione di riduzione del rumore, precedentemente sviluppata e disponibile solamente come parte del software Digital Photo Professional, per ottimizzare la qualità immagine e contribuire alla creatività del fotografo.

Canon EOS R1 in arrivo: scopriamo come sarà | i test sul campo

L’azienda nipponica sta sottoponendo la nuova fotocamera a prove sul campo per offrire un prodotto in grado di catturare i momenti più straordinari durante gli eventi sportivi futuri. Canon continuerà a espandere la linea di fotocamere e obiettivi RF del Sistema EOS R per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti e contribuire allo sviluppo della cultura fotografica e della produzione video.