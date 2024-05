FUJIFILM presenta la fotocamera digitale mirrorless FUJIFILM X-T50, il nuovo modello della Serie X che offre una qualità dell’immagine unica con tecnologia di riproduzione del colore esclusiva.

FUJIFILM X-T50 è caratterizzata da un corpo compatto e leggero che pesa circa 438 g e presenta il sensore X-Trans CMOS 5 HR retroilluminato da 40,2 megapixel, il motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5”, e una funzione di stabilizzazione dell’immagine IBIS a 5 assi, fino a 7,0 stop.

È un modello versatile che unisce elevate prestazioni e qualità dell’immagine a una grande portabilità. In combinazione con il nuovo obiettivo zoom standard FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR può essere utilizzata per la ripresa di immagini in qualsiasi tipologia scatto.

Inoltre, X-T50 è munita di ghiera per la selezione immediata delle “Simulazioni Pellicola”, una delle funzioni chiave che contraddistinguono FUJIFILM e che consente un’ampia varietà di tonalità di colore.

X-T50 incorpora anche un nuovo design dalla forma arrotondata che garantisce al contempo un elevato grip e dimensioni compatte. Inoltre, le sue caratteristiche tecniche le permettono di offrire una qualità d’immagine eccezionale, per una esperienza fotografica ai massimi livelli.

Fujifilm XT50: ecco la nuova attesissima mirrorless

Elevate performance e qualità di immagine

La quinta generazione della Serie X è dotata del sensore X-Trans™ CMOS 5 HR retroilluminato da 40,2 megapixel. Il più recente algoritmo di elaborazione delle immagini offre un’alta risoluzione mantenendo al contempo un elevato rapporto segnale-rumore.

La struttura migliorata dei pixel consente di catturare in modo efficiente una maggiore quantità di luce; la sensibilità ISO 125 è stata adottata come sensibilità normale, precedentemente utilizzata come sensibilità estesa per le fotocamere. Inoltre, l’otturatore elettronico può essere impostato su una velocità di 1 /180.000 di secondo, per ottenere un controllo estremamente preciso del tempo di esposizione. È quindi possibile effettuare riprese con un obiettivo luminoso a tutta apertura in un’ampia gamma di scene.

Dotata di AF con rilevamento del soggetto basato sull’intelligenza artificiale sviluppato utilizzando la tecnologia di deep learning. X-T50 è in grado di rilevare animali, uccelli, automobili, motociclette, biciclette, aeroplani, treni, insetti e droni. Inoltre, è dotata di un algoritmo AF predittivo più avanzato rispetto a quello dei modelli precedenti: ciò consente riprese più comode di molteplici soggetti, comprese quelle di automobili e animali in rapido movimento.

X-T50 dispone di 20 modalità di “Simulazione Pellicola”, inclusa “REALA ACE” che combina una riproduzione fedele dei colori e fini gradazioni tonali. Si può avere un’ampia varietà di espressioni cromatiche come se si stesse selezionando una pellicola fotografica in base al soggetto o alla scena.

L’elevata risoluzione di 40,2 megapixel ha permesso di integrare la funzione di Teleconverter digitali. Le immagini possono essere ingrandite 1,4x e 2x.

Funzioni migliorate per espandere ulteriormente i campi di utilizzo

X-T50 è dotata di una funzione di stabilizzazione dell’immagine IBIS a 5 assi con un massimo di 7,0 stop. mantenendo la mobilità dei modelli precedenti, consente comode riprese a mano libera anche in scene buie come quelle notturne, ampliando notevolmente il campo d’impiego.

È ora possibile la registrazione video 6.2K/30P. Inoltre, la funzione di Tracking AF è ora disponibile anche per la registrazione di filmati in alta qualità.

X-T50 può scattare in modalità AUTO, modalità estremamente comoda in quanto rileva la scena e seleziona automaticamente le impostazioni di ripresa ottimali, semplicemente azionando la leva di commutazione della modalità AUTO sulla superficie superiore del corpo. Rileva automaticamente il soggetto e lo segue mantenendolo a fuoco, facilitando la cattura di immagini fisse e filmati di alta qualità.



Design di prodotto sofisticato con il massimo della bellezza funzionale

Il nuovo corpo macchina presenta un design dalle forme arrotondate. La nuova linea dell’impugnatura si adatta comodamente alla mano pur mantenendo dimensioni compatte, garantendo così una presa più sicura.

La nuova linea dell’impugnatura si adatta comodamente alla mano pur mantenendo dimensioni compatte, garantendo così una presa più sicura. Sulla piastra superiore è stata integrata l’esclusiva “ ghiera di simulazione della pellicola” . Ciò consente agli utenti di passare da una modalità di simulazione pellicola all’altra, in base al soggetto o alla scena, con un funzionamento intuitivo: in questo modo si possono utilizzare diverse tonalità di colore sia per gli scatti fotografici che nella produzione video.

Ciò consente agli utenti di passare da una modalità di simulazione pellicola all'altra, in base al soggetto o alla scena, con un funzionamento intuitivo: in questo modo si possono utilizzare diverse tonalità di colore sia per gli scatti fotografici che nella produzione video. Nella piastra superiore, sopra il mirino, è integrato anche un flash pop-up. Controlla automaticamente la quantità di luce e mostra la sua potenza nelle scene buie e nei ritratti in controluce.

Il nuovo modello è dotato di un monitor LCD posteriore inclinabile da 1,84 milioni di punti. Inoltre, la forma dell’impugnatura e la disposizione dei pulsanti sul retro della fotocamera sono stati perfezionati per consentire riprese più confortevoli sia a livello fotografico che per le videoriprese.

Disponibilità e prezzi

FUJIFILM X-T50 sarà disponibile in tre varianti di colore: BLACK, SILVER e CHARCOAL SILVER, dalla seconda metà di giugno 2024, ai seguenti prezzi suggeriti al pubblico iva compresa:

X-T50 BODY 1.529,99 euro

X-T50 KIT 16-50mm 1.929,99

X-T50 KIT 15-45mm 1.679,99

