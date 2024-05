Dove vedere in streaming le varie serie di Dragon Ball

In questa guida scopriremo insieme su quali piattaforme streaming è possibile vedere le varie serie di Dragon Ball

Dragon Ball è un manga scritto e disegnato da Akira Toriyama. La trama segue il protagonista, Son Goku dall’infanzia all’età adulta mentre si allena nelle arti marziali e viaggia per il mondo alla ricerca delle Sfere del Drago. Si tratta di sette sfere magiche in grado di evocare il Drago Shenron capace di esaudire i desideri. Il manga è stato adattato in due serie anime: prodotte da Toei Animation: Dragon Ball e Dragon Ball Z. La Toei ha, inoltre realizzato ventuno film cinematografici e tre speciali televisivi, oltre alla serie sequel Dragon Ball GT e la serie midquel Dragon Ball Super. Nel 2009 è poi uscita Dragon Ball Kai, una versione rivisitata e corretta di Dragon Ball Z dalla quale sono cancellate tutte le parti non presenti nel manga.

Dragon Ball, gli adattamenti anime e non solo

La prima serie prodotta come adattamento del manga è intitolata semplicemente Dragon Ball ed è basata sui primi 16 volumi del manga. Essa ripercorre la narrazione a cominciare dall’incontro tra Goku e Bulma fino alla sconfitta di Piccolo. La Toei Animation decise di continuare l’adattamento con un nuovo titolo, cioè Dragon Ball Z che riprende cinque anni dopo gli eventi della prima serie ed è basato sugli ultimi 26 volumi del manga. Dato il successo delle prime serie la Toei Animation decise di creare una terza serie intitolata Dragon Ball GT. Si tratta di una serie non canonica, cioè non basata sul manga di Toriyama. Dragon Ball GT è creata dalla Toei come sequel della serie originale, riprendendo gli eventi dall’allenamento di Goku con Ub. Nel 2009 per celebrare il 20° anniversario della seconda serie si è deciso di creare un restyling in alta definizione dello stesso Dragon Ball Z intitolato Dragon Ball Kai che elimina tutti gli eventi che non sono presenti nel manga. Nel 2015 è andata in onda la serie midquel Dragon Ball Super che si colloca cronologicamente tra il capitolo 517 e 518 del manga. Il 12 ottobre 2023, in occasione del New York Comic Con, è stata annunciata da Toei Animation una nuova serie animata dal titolo Dragon Ball Daima, la serie dovrebbe avere il suo debutto nell’autunno 2024 per celebrare il 40° anniversario del manga.

Le piattaforme streaming per vedere Dragon Ball

Visto che Dragon Ball è composto da così tante serie è possibile trovarle su diverse piattaforme. L’unico che non è su canali di streaming ufficiali è Dragon Ball GT. Dragon Ball è presente su Prime Video. Invece, Dragon Ball Z è presente su Prime Video, su TIM Vision e su Mediaset Infinity. Dragon Ball Super è disponibile solo su Mediaset Infinity. Mentre Dragon Ball Kai è disponibile soltanto su Hulu.

E voi avete già visto Dragon Ball in streaming? Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e le serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

